Скандал в енергетиці — як Міндіч виїхав з України

Бізнесмен Тимур Міндіч. Фото: кадр з відео

Бізнесмен Тимур Міндіч є головним підозрюваним в організації корупційної схеми у сфері енергетики. Детективи НАБУ 10 листопада приходили до нього з обшуками, але бізнесмен втік за кордон за кілька годин до цього на віп-таксі.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Як Міндіч втік з України

Журналісти з'ясували, що Міндіч скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень "ТаймЛюкс" (на сайті – TimeLux) для виїзду з України. Так, бізнесмен виїхав на автівці Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників цього сервісу.

Відомо, що бізнесмен виїхав о 02:09 ночі 10 листопада. Це сталось за кілька годин до того, як НАБУ прийшло до нього з обшуками в рамках операції "Мідас". Міндіч перетнув український кордон у напрямку Польщі на вищезгаданій автівці.

Автівка, на якій Тимур Міндіч виїхав за кордон. Фото: "Схеми"

У розслідуванні йдеться, що транспортний засіб належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку. Він керівник та власник компанії "ТаймЛюкс" та володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень — це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

На сайті компанії вказано, що вони пропонують перевезення до Польщі, Румунії та Молдови. У своїх рекламних роликах обіцяють "швидкий перетин кордону", "повний супровід" та "індивідуальні маршрути під побажання клієнта".

Реклама компанії "ТаймЛюкс". Фото: "Схеми"

Крім того, журналісти з'ясували, що іншим співвласником "ТаймЛюкс" є Ельдар Асадулаєв. Він працював у західному регіональному управлінні ДПСУ і в одному із застосунків з перевірки номерів позначений як "начальник відділу боротьби з контрабандою Прикордонна служба".

Як коментує "ТаймЛюкс" виїзд Міндіча

"Схеми" зв'язалися з бізнесменами і запитали деталі виїзду Міндіча з України. Вони заявили, що "компанія не перевіряє документів пасажирів, адже цим займаються відповідні державні органи".

Крім того, Максим Вовк сказав, що не знайомий з Міндічем, а Асадулаєв відповів, що "вперше про такого чує".

Нагадаємо, НАБУ розпочало операцію "Мідас", яка стосується корупції в сфері енергетики. З'ясувалося, що контрагенти Енергоатому платили хабарі у розмірі 10-15% від вартості контрактів злочинній організації.

Головним організатором цієї схеми є Тимур Міндіч. Вже 11 листопада йому оголосили підозру.

А Володимир Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана. Вони учасники корупційної схеми всередині компанії "Енергоатом".