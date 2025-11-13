Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский принял решение о введении санкций против двух участников расследуемой НАБУ коррупционной схемы внутри компании "Энергоатом". В перечень лиц, против которых применят ограничения, попали бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман.

Об этом говорится в обращении главы государства и Указе Президента Украины №843/2025.

Накануне Президент Украины подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны примет решение о применении санкций по представлению Кабинета министров. Санкции коснутся бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами расследования антикоррупционных органов.

"Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по 'Энергоатому'",— подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в условиях постоянных российских ударов и отключений электроэнергии недопустимо, чтобы в сфере энергетики существовали какие-либо коррупционные схемы. В документе, опубликованном на сайте президента, говорится, что Тимур Миндич и Александр Цукерман имеют гражданство Израиля. Против них введен ряд персональных ограничений, направленных на блокирование финансовой деятельности и участие в совместных проектах на территории Украины.

Согласно решению, в санкционный пакет входит лишение Миндича и Цукермана государственных наград, блокирование активов и ограничение торговых операций. Также запрещается выведение капиталов за пределы Украины и прекращается действие торговых соглашений и промышленных программ, в том числе в сфере безопасности и обороны. Кроме того, на этих двух бизнесменов наложен запрет на приобретение в собственность земельных участков и других активов.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную структуру, которая создала нелегальную схему в сфере энергетики, заставляя контрагентов "Энергоатома" платить взятки.

В этом деле фигурируют также и высокопоставленные чиновники, в частности министр юстиции Герман Галущенко, которого уже временно отстранили от должности.

В то же время Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с партнерами стран G7 готовит обновление состава Наблюдательного совета компании Энергоатом.

Ранее мы также информировали, что Кабмин направил в СНБО представление о введении персональных санкций против двух участников коррупционной схемы в "Энергоатоме" — бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.