Україна
Минэкономики и G7 изменят Наблюдательный совет Энергоатома

Минэкономики и G7 изменят Наблюдательный совет Энергоатома

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 13:36
обновлено: 13:35
Минэкономики и G7 готовят новый Наблюдательный совет Энергоатома
Работники НАЭК "Энергоатом". Фото иллюстративное: Энергоатом

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, выполняя поручение премьер-министра Юлии Свириденко, в сотрудничестве с партнерами стран G7 в течение недели подаст Правительству предложения по обновленному составу наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". В ведомстве уже начата работа над формированием списков потенциальных кандидатов, также уже выбрали советника, который будет сопровождать этот процесс.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики,
окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также:

В НАЭК "Энергоатом" выберут новый наблюдательный совет

В Минэкономики подчеркивают, что нынешний Наблюдательный совет не имеет отношения к действиям, которые сейчас находятся в поле зрения правоохранительных органов. В то же время ведомство рассчитывает на его профессиональную поддержку во время переходного периода.

"В условиях полномасштабной войны Наблюдательный Совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и устойчивости работы компании. Обновление состава Совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом", — сообщили в пресс-службе.

Также в Министерстве поблагодарили членов первого состава Наблюдательного совета за их вклад в формирование современных процессов корпоративного управления и создание основ дальнейшей трансформации компании.

Кроме того, продолжается аудит "Энергоатома" через материалы, которые обнародовало Национальное антикоррупционное бюро Украины.

После завершения аудита отчет будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров, а соответствующие материалы - переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. В пресс-службе добавили, что аудит по закупкам должны провести в течение 15 рабочих дней, а проверка всей компании продлится до 90 дней.

"Быстрое принятие решений в ситуации с "Энергоатомом" является важным не только для внутренней стабильности, но и для выполнения Украиной обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС. Это демонстрирует готовность государства действовать по международным стандартам и защищать инвестиции партнеров даже в сложных условиях", — подытожили в компании.

Напомним, 10 ноября НАБУ обнародовало результаты масштабной операции "Мидас", где выяснилось о причастности нескольких чиновников к коррупционной схеме в сфере энергетики.

"Энергоатом" впоследствии провел экстренное заседание наблюдательного совета, после которого один из его членов объявил о сложении полномочий.

Тем временем, 12 ноября, в суде избирают меру пресечения для исполнительного директора "Энергоатом" Дмитрия Басова. Адвокат подозреваемого заявил, что финансовая сделка не навредила государству.

НАБУ коррупция G7 расследование Энергоатом
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
