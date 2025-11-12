Мінекономіки та G7 готують нову Наглядову раду Енергоатому

Працівники НАЕК "Енергоатом". Фото ілюстративне: Енергоатом

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, виконуючи доручення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, у співпраці з партнерами країн G7 протягом тижня подасть Уряду пропозиції щодо оновленого складу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". У відомстві вже розпочато роботу над формуванням списків потенційних кандидатів, також уже обрали радника, який супроводжуватиме цей процес.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки,

довкілля та сільського господарства України.

Реклама

Читайте також:

В НАЕК "Енергоатом" оберуть нову наглядову раду

У Мінекономіки підкреслюють, що нинішня Наглядова рада не має стосунку до дій, які наразі перебувають у полі зору правоохоронних органів. Водночас відомство розраховує на її професійну підтримку під час перехідного періоду.

"В умовах повномасштабної війни Наглядова Рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу Ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством", — повідомили у пресслужбі.

Також у Міністерстві подякували членам першого складу Наглядової ради за їх внесок у формування сучасних процесів корпоративного управління та створення засад подальшої трансформації компанії.

Окрім того, триває аудит "Енергоатому" через матеріали, які оприлюднила Національне антикорупційне бюро України.

Після завершення аудиту звіт буде подано на розгляд Кабінету Міністрів, а відповідні матеріали — передано правоохоронним та антикорупційним органам. У пресслужбі додали що аудит із закупівель мають провести впродовж 15 робочих днів, а перевірка усієї компанії триватиме до 90 днів.

"Швидке ухвалення рішень у ситуації з "Енергоатомом" є важливим не лише для внутрішньої стабільності, а й для виконання Україною зобов’язань перед МВФ, Світовим банком і ЄС. Це демонструє готовність держави діяти за міжнародними стандартами та захищати інвестиції партнерів навіть у складних умовах", — підсумували в компанії.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оприлюднило результати масштабної операції "Мідас", де з'ясувалося про причетність кількох чиновників до корупційної схеми у сфері енергетики.

"Енергоатом" згодом провів екстрене засідання наглядової ради, після якого один із її членів оголосив про складання повноважень.

Тим часом, 12 листопада, в суді обирають запобіжний захід для виконавчого директора "Енергоатом" Дмитра Басова. Адвокат підозрюваного заявив, що фінансова оборудка не нашкодила державі.