Україна
Суд обирає Басову запобіжний захід — адвокат зробив заяву

Суд обирає Басову запобіжний захід — адвокат зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:15
Оновлено: 13:49
Директору Енергоатому Дмитру Басову обирають запобіжний захід
Дмитро Басов. Фото: Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд розпочав у середу, 12 листопада, розгляд клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП щодо обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки державного підприємства "Енергоатом" Дмитру Басову. Він фігурує у скандальній корупційній схемі, і його фігуранти "плівок НАБУ" називали під псевдонімом "Тенор". 

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн із зали суду. 

Читайте також:

Дмитру Басову обирають запобіжний захіж 

За даними слідства, Басов разом із колишнім радником міністра енергетики Ігорем Миронюком, відомим під псевдо "Рокет", фактично контролювали ключові процеси в "Енергоатомі". Йдеться про вплив на закупівлі, кадрові призначення та фінансові розрахунки у компанії.

Сторона обвинувачення просить суд обрати Басову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 45,4 млн грн.

Захист підозрюваного наполягає, що докази, надані стороною обвинувачення, є недостатніми. Адвокат зазначив, що розслідування НАБУ триває понад рік, проте слідчі не змогли пояснити, у чому саме полягає корупційна схема чи розкрадання коштів.

"Де докази? Про що? Суми немає, жодної копійки шкоди державі. Всіх же цікавить зараз, і громадськість, всіх цікавить, скільки вкрали грошей? Яка шкода державі, скільки ми недорахувалися? Скільки наших податків пішло в кишеню Басова, умовно? ... Ми не почули. Я скажу більше, немає цієї суми абсолютно", — сказав адвокат. 

Юрист також просить суд розглянути можливість застосування до його підзахисного більш м’якого запобіжного заходу або суттєвого зменшення суми застави. Він переконаний, що держава нібито не зазнала жодних матеріальних збитків.

Нагадаємо, НАБУ провело операцію "Мідас", в рамках якої з'ясувалося, що низка топчиновників організували корупційну схему у сфері енергетики. 

Зокрема, керівником та фактичним контролером незаконної оборудки був бізнесмен Тимур Міндіч. А ексвіцепрем'єр-міністр отримав від неї 1,2 млн доларів

На тлі скандалу в "Енергоатомі" скликали екстрене засідання ради. Після неї член наглядової ради Тимофій Милованов повідомив, що складає свої повноваження

Згодом в компанії повідомили, чи вплине корупційний скандал на електропостачання.

НАБУ суд корупція енергетика Дмитро Басов
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
