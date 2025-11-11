Відео
Корупція в енергетиці — ексвіцепрем'єр отримав 1,2 млн доларів

Корупція в енергетиці — ексвіцепрем’єр отримав 1,2 млн доларів

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 17:38
Оновлено: 18:21
Операція Мідас — НАБУ задокументувало передачу коштів колишньому віцепрем'єру
Співробітники НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) задокументували, як учасники злочинної організації передавали значні грошові кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали "Че Гевара". За даними слідства, загальна сума переданих грошей склала 1,2 млн доларів і майже 100 тис. євро готівкою.

Про це повідомили в НАБУ у вівторок, 11 листопада.

Читайте також:

НАБУ задокументували передачу коштів ексвіцепрем'єру

Як стало відомо слідстві, передача коштів здійснювалась безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.

Частину грошей передавали особисто посадовцю, а останню суму — 500 тис. доларів — уже його дружині після того, як сам колишній урядовець став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.

Згідно з матеріалів слідства, фігурантом справи став Олексій Чернишов, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра, міністра національної єдності України.

Корупційний скандал в енергетиці

Нагадаємо, 10 листопада детективи НАБУ провели низку обшуків у межах масштабної антикорупційної операції у сфері енергетики. Зокрема, обшуки відбулися в ексміністра енергетики Германа Галущенка, у центральному офісі АТ "НАЕК "Енергоатом", а також у бізнесмена Тимура Міндіча, якого вважають одним із ключових фігурантів справи.

За даними детективів, учасники злочинної організації вибудували розгалужену систему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом".

Слідством встановлено, що до складу організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної галузі, відомі бізнесмени та інші особи, причетні до управління фінансовими потоками державних підприємств. Їхньою метою було незаконне збагачення та контроль за розподілом прибутків у стратегічно важливих енергетичних структурах.

Функцію легалізації незаконно отриманих коштів виконувала окрема структура — офіс злочинної організації, який був розташований у центрі Києва. Це приміщення, за даними антикорупційних органів, належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Російської Федерації Андрія Деркача, відомого своєю антиукраїнською діяльністю.

11 листопада НАБУ оприлюднило нові матеріали прослуховування, здобуті під час спеціальної операції "Мідас". Детективи з'ясували, що керівником злочинної організації був чоловік на прізвисько "Карлсон". Саме він координував роботу так званої "пральні" — фінансового центру, де відмивалися гроші, отримані злочинним шляхом.

Також стало відомо, як корупційний скандал вплинув на роботу "Енергоатому".

Олексій Чернишов НАБУ корупція САП енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
