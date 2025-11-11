Операция Мидас — НАБУ задокументировало передачу средств бывшему вице-премьеру

Сотрудники НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задокументировали, как участники преступной организации передавали значительные денежные средства бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара". По данным следствия, общая сумма переданных денег составила 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными.

Об этом сообщили в НАБУ во вторник, 11 ноября.

Как стало известно следствии, передача средств осуществлялась непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.

Часть денег передавали лично чиновнику, а последнюю сумму - 500 тыс. долларов — уже его жене после того, как сам бывший чиновник стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.

Согласно материалам следствия, фигурантом дела стал Алексей Чернышов, который ранее занимал должность вице-премьера, министра национального единства Украины.

Коррупционный скандал в энергетике

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели ряд обысков в рамках масштабной антикоррупционной операции в сфере энергетики. В частности, обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в центральном офисе АО "НАЭК "Энергоатом", а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают одним из ключевых фигурантов дела.

По данным детективов, участники преступной организации выстроили разветвленную систему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом".

Следствием установлено, что в состав организации входили действующие и бывшие должностные лица энергетической отрасли, известные бизнесмены и другие лица, причастные к управлению финансовыми потоками государственных предприятий. Их целью было незаконное обогащение и контроль за распределением доходов в стратегически важных энергетических структурах.

Функцию легализации незаконно полученных средств выполняла отдельная структура — офис преступной организации, который был расположен в центре Киева. Это помещение, по данным антикоррупционных органов, принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора Российской Федерации Андрея Деркача, известного своей антиукраинской деятельностью.

11 ноября НАБУ обнародовало новые материалы прослушивания, полученные во время специальной операции "Мидас". Детективы выяснили, что руководителем преступной организации был человек по прозвищу "Карлсон". Именно он координировал работу так называемой "прачечной" — финансового центра, где отмывались деньги, полученные преступным путем.

Также стало известно, как коррупционный скандал повлиял на работу "Энергоатома".