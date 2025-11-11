Энергоатом заявил о стабильной работе после скандала - детали

Ремонт энергообъектов после обстрелов. Фото: ДТЭК

В компании Энергоатом заявили, что компания стабильно обеспечивает около 60% электроэнергии Украины и работает в усиленном режиме, несмотря на вызовы. Руководство отметило, что никакие внутренние события не повлияли на безопасность эксплуатации атомных станций и производственные планы компании.

Об этом сообщила пресс-служба АО "НАЭК "Энергоатом".

Энергоатом заверил в стабильности работы

Коллектив компании работает в усиленном режиме, гарантируя бесперебойную генерацию почти 60% всей электроэнергии страны - она питает дома миллионов украинцев и поддерживает промышленность.

Сообщение Энергоатом в Telegram. Фото: скриншот

"Главной задачей для нас остается надежная, стабильная и безопасная эксплуатация атомных электростанций Украины, что гарантирует энергетическую безопасность государства", — говорится в официальном заявлении компании.

В компании отметили, что уже начали подготовку к плановым ремонтам энергоблоков на 2026 год, чтобы повысить надежность оборудования и гарантировать стабильную работу в будущем. Также отмечается, что недавний коррупционный инцидент и связанное с ним расследование НАБУ и САП не повлияли на финансовое состояние или производственные показатели компании. "Энергоатом" подчеркивает, что остается опорой энергетической системы страны, обеспечивая непрерывные поставки электроэнергии украинцам.

Напомним, что после антикоррупционного расследования НАБУ и САП в "Энергоатоме" созвали специальное заседание Наблюдательного совета, чтобы проверить финансовые операции и внутренние процессы компании.

Этому предшествовало следующее событие: НАБУ начало спецоперацию "Мидас", направленную на разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетике. В рамках дела детективы обнародовали аудиозаписи, подтверждающие факты незаконных действий.

10 ноября следователи пришли с обысками к министру юстиции Герману Галущенко, который до конца июля 2025 года возглавлял Министерство энергетики, а также в компанию "Энергоатом". В этот же день детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который незадолго до этого покинул Украину.

По данным следствия, участники схемы требовали от контрагентов "Энергоатома" откат в размере до 15% от стоимости контрактов, используя свои связи в министерстве и государственной компании. Они контролировали процессы закупок, кадровые назначения и движение финансовых потоков, что позволило системно разворовывать государственные ресурсы.

Ранее сообщалось, что в громком деле о масштабной коррупции в энергетике фигурируют сразу четверо бывших и действующих министров Кабмина, о чем заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.