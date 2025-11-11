Енергоатом заявив про стабільну роботу після скандалу — деталі

Ремонт енергооб'єктів після обстрілів. Фото: ДТЕК

В компанії Енергоатом заявили, що компанія стабільно забезпечує близько 60% електроенергії України та працює у посиленому режимі, незважаючи на виклики. Керівництво наголосило, що жодні внутрішні події не вплинули на безпеку експлуатації атомних станцій та виробничі плани компанії.

Про це повідомила пресслужба АТ "НАЕК "Енергоатом".

Енергоатом запевнив у стабільності роботи

Колектив компанії працює у посиленому режимі, гарантуючи безперебійну генерацію майже 60% усієї електроенергії країни — вона живить домівки мільйонів українців і підтримує промисловість.

"Головним завданням для нас залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави", — йдеться в офіційній заяві компанії.

У компанії зазначили, що вже розпочали підготовку до планових ремонтів енергоблоків на 2026 рік, аби підвищити надійність обладнання та гарантувати стабільну роботу у майбутньому. Також наголошується, що недавній корупційний інцидент та пов'язане з ним розслідування НАБУ та САП не вплинули на фінансовий стан чи виробничі показники компанії. "Енергоатом" підкреслює, що залишається опорою енергетичної системи країни, забезпечуючи безперервне постачання електроенергії українцям.

Нагадаємо, що після антикорупційного розслідування НАБУ та САП у "Енергоатомі" скликали спеціальне засідання Наглядової ради, аби перевірити фінансові операції та внутрішні процеси компанії.

Цьому передувала наступна подія: НАБУ розпочало спецоперацію "Мідас", спрямовану на викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. У межах справи детективи оприлюднили аудіозаписи, які підтверджують факти незаконних дій.

10 листопада слідчі прийшли з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який до кінця липня 2025 року очолював Міністерство енергетики, а також у компанію "Енергоатом". У цей же день детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, який незадовго до цього залишив Україну.

За даними слідства, учасники схеми вимагали від контрагентів "Енергоатому" відкат у розмірі до 15% від вартості контрактів, використовуючи свої зв’язки в міністерстві та державній компанії. Вони контролювали процеси закупівель, кадрові призначення та рух фінансових потоків, що дало змогу системно розкрадати державні ресурси.

Раніше повідомлялося, що у гучній справі про масштабну корупцію в енергетиці фігурують одразу четверо колишніх і чинних міністрів Кабміну, про що заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.