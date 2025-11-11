Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Як корупційний скандал вплинув на роботу Енергоатому — заява

Як корупційний скандал вплинув на роботу Енергоатому — заява

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:43
Оновлено: 14:11
Енергоатом заявив про стабільну роботу після скандалу — деталі
Ремонт енергооб'єктів після обстрілів. Фото: ДТЕК

В компанії Енергоатом заявили, що компанія стабільно забезпечує близько 60% електроенергії України та працює у посиленому режимі, незважаючи на виклики. Керівництво наголосило, що жодні внутрішні події не вплинули на безпеку експлуатації атомних станцій та виробничі плани компанії.

Про це повідомила пресслужба АТ "НАЕК "Енергоатом".

Реклама
Читайте також:

Енергоатом запевнив у стабільності роботи

Колектив компанії працює у посиленому режимі, гарантуючи безперебійну генерацію майже 60% усієї електроенергії країни — вона живить домівки мільйонів українців і підтримує промисловість. 

Як корупційний скандал вплинув на роботу Енергоатому — заява - фото 1
Допис Енергоатом у Telegram. Фото: скриншот

"Головним завданням для нас залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави", — йдеться в офіційній заяві компанії.

У компанії зазначили, що вже розпочали підготовку до планових ремонтів енергоблоків на 2026 рік, аби підвищити надійність обладнання та гарантувати стабільну роботу у майбутньому. Також наголошується, що недавній корупційний інцидент та пов'язане з ним розслідування НАБУ та САП не вплинули на фінансовий стан чи виробничі показники компанії. "Енергоатом" підкреслює, що залишається опорою енергетичної системи країни, забезпечуючи безперервне постачання електроенергії українцям.

Нагадаємо, що після антикорупційного розслідування НАБУ та САП у "Енергоатомі" скликали спеціальне засідання Наглядової ради, аби перевірити фінансові операції та внутрішні процеси компанії.

Цьому передувала наступна подія: НАБУ розпочало спецоперацію "Мідас", спрямовану на викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. У межах справи детективи оприлюднили аудіозаписи, які підтверджують факти незаконних дій.

10 листопада слідчі прийшли з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який до кінця липня 2025 року очолював Міністерство енергетики, а також у компанію "Енергоатом". У цей же день детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, який незадовго до цього залишив Україну.

За даними слідства, учасники схеми вимагали від контрагентів "Енергоатому" відкат у розмірі до 15% від вартості контрактів, використовуючи свої зв’язки в міністерстві та державній компанії. Вони контролювали процеси закупівель, кадрові призначення та рух фінансових потоків, що дало змогу системно розкрадати державні ресурси.

Раніше повідомлялося, що у гучній справі про масштабну корупцію в енергетиці фігурують одразу четверо колишніх і чинних міністрів Кабміну, про що заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

НАБУ електроенергія електропостачання Енергоатом Атомна електростанція
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації