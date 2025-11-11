Тимофій Милованов йде з "Енергоатому" — що відомо

Президент Київської школи економіки, член наглядової ради "Укроборому" та "Енергоатому" Тимофій Милованов. Фото: пресслужба KSE

Тимофій Милованов оголосив, що складає повноваження члена наглядової ради "Енергоатому" після розслідування НАБУ. Він запропонував відсторонити посадовців, згаданих у матеріалах справи, та створити незалежний Комітет з етики для перевірки процедур і фінансових операцій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 11 листопада.

Заява Милованова/Facebook

Милованов йде з "Енергоатому" після розслідування НАБУ

Президент Київської школи економіки, член наглядової ради "Укроборому" та "Енергоатому" Тимофій Милованов повідомив, що складає свої повноваження у "Енергоатомі". Відповідне рішення Милованов прийняв на тлі розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.

"Я складаю свої повноваження члена наглядової ради "Енергоатому". Сьогодні, 11 листопада, я подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової ради", — написав Милованов у Facebook.

Водночас він зазначив, що метою було забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася довкола компанії. За його словами, він пропонував ухвалити 2 конкретні рішення:

⁠Тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу;

⁠Створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага — це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд", — зазначив посадовець.

Зокрема, він додав, що ухвалені рішення стали формальними, а сама робота ради — бюрократичною.

"Слухали команду, де все гаразд. Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність", — наголосив він.

Милованов підкреслив, що намагався ініціювати створення прозорого комплаєнсу "Енергоатому", однак натомість обговорення зводилися до технічних процедур.

"Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі", — заявив він.

За словами Милованова, ситуація з НАБУ мала стати сигналом для оновлення роботи правління і наглядової ради "Енергоатому", але цього не сталося.

"Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що "немає даних, щоб довести корупцію", — резюмував Милованов.

Скриншот повідомлення Милованова/Facebook

Нагадаємо, що НАБУ розпочало операцію з викриття корупції у сфері енергетики — мовиться й про "Енергоатом".

Згодом Національне антикорупційне бюро України оприлюднило імена учасників масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".

Пізніше стало відомо, що у державній компанії "Енергоатом" скликають спеціальне засідання наглядової ради після розслідування, що стосується масштабних корупційних схем.

В "Енергоатомі" зробили заяву щодо того, як корупційний скандал вплинув на роботу компанії.