Тимофей Милованов уходит из "Энергоатома" — что известно

Президент Киевской школы экономики, член наблюдательного совета "Укроборома" и "Энергоатома" Тимофей Милованов. Фото: пресс-служба KSE

Тимофей Милованов объявил, что слагает полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома" после расследования НАБУ. Он предложил отстранить должностных лиц, упомянутых в материалах дела, и создать независимый Комитет по этике для проверки процедур и финансовых операций.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 11 ноября.

Заявление Милованова/Facebook

Милованов уходит из "Энергоатома" после расследования НАБУ

"Я слагаю свои полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома". Сегодня, 11 ноября, я подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета", — написал Милованов в Facebook.

В то же время он отметил, что целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании. По его словам, он предлагал принять 2 конкретных решения:

Временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса;

Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание — это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл", — отметил чиновник.

В частности, он добавил, что принятые решения стали формальными, а сама работа совета — бюрократической.

"Слушали команду, где все в порядке. Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность", — подчеркнул он.

Милованов подчеркнул, что пытался инициировать создание прозрачного комплаенса "Энергоатома", однако вместо этого обсуждения сводились к техническим процедурам.

"Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решимости, которую чувствую в себе", — заявил он.

По словам Милованова, ситуация с НАБУ должна была стать сигналом для обновления работы правления и наблюдательного совета "Энергоатома", но этого не произошло.

"Ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и наблюдательного совета "Энергоатома". Пробуждения не произошло. Вместо этого — дремота и надежда, что как-то оно обойдется. Особенно меня раздражают люди, которые публично говорят о борьбе с коррупцией, а на заседаниях хихикают и говорят, что "нет данных, чтобы доказать коррупцию", — резюмировал Милованов.

Скриншот сообщения Милованова/Facebook

Напомним, что НАБУ начало операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики — речь идет и об "Энергоатоме".

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало имена участников масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Позже стало известно, что в государственной компании "Энергоатом" созывают специальное заседание наблюдательного совета после расследования, касающегося масштабных коррупционных схем.

В "Энергоатоме" сделали заявление относительно того, как коррупционный скандал повлиял на работу компании.