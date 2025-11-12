Директору Энергоатома Дмитрию Басову избирают меру пресечения

Дмитрий Басов. Фото: Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд начал в среду, 12 ноября, рассмотрение ходатайства детективов НАБУ и прокуроров САП об избрании меры пресечения исполнительному директору по безопасности государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрию Басову. Он фигурирует в скандальной коррупционной схеме, и его фигуранты "пленок НАБУ" называли под псевдонимом "Тенор".

Дмитрию Басову избирают меру пресечения

По данным следствия, Басов вместе с бывшим советником министра энергетики Игорем Миронюком, известным под псевдонимом "Рокет", фактически контролировали ключевые процессы в "Энергоатоме". Речь идет о влиянии на закупки, кадровые назначения и финансовые расчеты в компании.

Сторона обвинения просит суд избрать Басову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 45,4 млн грн.

Защита подозреваемого настаивает, что доказательства, предоставленные стороной обвинения, являются недостаточными. Адвокат отметил, что расследование НАБУ продолжается более года, однако следователи не смогли объяснить, в чем именно заключается коррупционная схема или хищение средств.

"Где доказательства? О чем? Суммы нет, ни копейки ущерба государству. Всех же интересует сейчас, и общественность, всех интересует, сколько украли денег? Какой ущерб государству, сколько мы недосчитались? Сколько наших налогов ушло в карман Басова, условно? Мы не услышали. Я скажу больше, нет этой суммы абсолютно", — сказал адвокат.

Юрист также просит суд рассмотреть возможность применения к его подзащитному более мягкой меры пресечения или существенного уменьшения суммы залога. Он убежден, что государство якобы не понесло никаких материальных убытков.

Напомним, НАБУ провело операцию "Мидас", в рамках которой выяснилось, что ряд топ-чиновников организовали коррупционную схему в сфере энергетики.

В частности, руководителем и фактическим контролером незаконной сделки был бизнесмен Тимур Миндич. А экс-вице-премьер-министр получил от нее 1,2 млн долларов.

На фоне скандала в "Энергоатоме" созвали экстренное заседание совета. После него член наблюдательного совета Тимофей Милованов сообщил, что слагает свои полномочия.

Впоследствии в компании сообщили, повлияет ли коррупционный скандал на электроснабжение.