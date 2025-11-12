Видео
Україна
Кабмин инициировал санкции против Миндича и Цукермана

Кабмин инициировал санкции против Миндича и Цукермана

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 17:16
обновлено: 17:56
Коррупция в Энергоатоме — против Миндича и Цукермана введут санкции
Тимур Миндич. Фото: Наші гроші

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложения по применению персональных санкций против двух фигурантов коррупции в Энергоатоме. Речь идет о бизнесменах Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в среду, 12 ноября.

Читайте также:

Правительство подало предложение в СНБО — детали

По словам Свириденко, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании.

Свириденко
Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Отметим, что Миндич фигурирует на записях НАБУ под псевдонимом "Карлсон", а Цукерман - "Шугармен".

И Миндич, и Цукерман сбежали из Украины.

Что известно о деле "Мидас"

Напомним, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ, которая получила название "Мидас".  Установлено, что участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности, на Энергоатом.

В частности, злоумышленники систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере до 15% стоимости контрактов. Средства легализовывались через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Таким образом они "отмыли" около 100 млн. долларов.

Впоследствии стали известны имена фигурантов масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Среди них бизнесмен Миндич.

Также в этом деле фигурируют четыре министра, среди них двое сейчас занимают эти должности.

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министров, которые фигурируют в "деле Миндича" отстранят от работы.

Также суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома", а также экс-советнику Галущенко.


Автор: Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
