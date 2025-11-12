Видео
Коррупция в энергетике — Зеленский анонсировал кадровые решения

Коррупция в энергетике — Зеленский анонсировал кадровые решения

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 15:42
обновлено: 16:18
Зеленский призвал к отставке министров юстиции и энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении министров на фоне расследований НАБУ. Он отметил, что есть обвинения, поэтому на них надо отвечать.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении в среду, 12 ноября.

Читайте также:

Зеленский о кадровых решениях на фоне расследований НАБУ

Президент отметил, что считает, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. По его словам, это вопрос в том числе и доверия.

"Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое", — сказал глава государства.

В то же время он добавил, что попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Также Зеленский призвал депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления.

"И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО относительно санкций по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключение электричества, "русские" удары, потери.

Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по "Энергоатому".

Сейчас нам всем надо защитить Украину. Подставлять государство — значит, отвечать за это. Нарушать закон — значит, отвечать за это. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто защищает наше государство и украинцев", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на коррупцию в сфере энергетики — говорится об операции НАБУ "Мидас".

Также стало известно, сколько министров фигурируют в деле о коррупции в энергетике.

Владимир Зеленский НАБУ коррупция увольнение Энергоатом министр
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
