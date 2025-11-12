Зеленский призвал к отставке министров юстиции и энергетики

Коррупция в энергетике — Зеленский анонсировал кадровые решения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении министров на фоне расследований НАБУ. Он отметил, что есть обвинения, поэтому на них надо отвечать.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении в среду, 12 ноября.
Зеленский о кадровых решениях на фоне расследований НАБУ
Президент отметил, что считает, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. По его словам, это вопрос в том числе и доверия.
"Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое", — сказал глава государства.
В то же время он добавил, что попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Также Зеленский призвал депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления.
"И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО относительно санкций по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключение электричества, "русские" удары, потери.
Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по "Энергоатому".
Сейчас нам всем надо защитить Украину. Подставлять государство — значит, отвечать за это. Нарушать закон — значит, отвечать за это. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто защищает наше государство и украинцев", — резюмировал Зеленский.
Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на коррупцию в сфере энергетики — говорится об операции НАБУ "Мидас".
Также стало известно, сколько министров фигурируют в деле о коррупции в энергетике.
