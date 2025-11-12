Відео
Головна Новини дня Корупція в енергетиці — Зеленський анонсував кадрові рішення

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 15:42
Оновлено: 16:05
Зеленський закликав до відставки міністрів юстиції та енергетики
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсторонення міністрів на тлі розслідувань НАБУ. Він зазначив, що є звинувачення, у тому на них треба відповідати.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні у середу, 12 листопада.

Читайте також:

Зеленський про кадрові рішення на тлі розслідувань НАБУ

Президент зазначив, що вважає, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. За його словами, це питання зокрема й довіри.

"Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади — оперативне, найбільш швидке", — сказав глава держави.

Водночас він додав, що попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Також Зеленський закликав депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.

"І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "руськіє" удари, втрати.

Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому".

Зараз нам усім треба захистити Україну. Підставляти державу — значить, відповідати за це. Порушувати закон — значить, відповідати за це. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто захищає нашу державу та українців", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський відреагував на корупцію у сфері енергетиці — мовиться про операцію НАБУ "Мідас".

Також стало відомо, скільки міністрів фігурують у справі щодо корупції в енергетиці.

Володимир Зеленський НАБУ корупція звільнення Енергоатом міністр
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
