Україна
Кабмін ініціював санкції проти Міндіча та Цукермана

Кабмін ініціював санкції проти Міндіча та Цукермана

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:16
Оновлено: 17:16
Корупція в Енергоатомі — проти Міндіча та Цукермана запровадять санкції
Тимур Міндіч. Фото: Наші гроші

Кабінет міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних санкцій проти двох фігурантів корупції в Енергоатомі. Мова йде про бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у середу, 12 листопада.

Читайте також:

Уряд подав пропозицію до РНБО  деталі

За словами Свириденко, відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні.

Свириденко
Допис Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Зазначимо, що Міндіч фігурує на записах НАБУ під псевдонімом "Карлсон", а Цукерман — "Шугармен".

І Міндіч, і Цукерман втекли з України.

Що відомо про справу "Мідас"

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ, яка отримала назву "Мідас". Встановлено, що учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Зокрема, зловмисники систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% від вартості контрактів. Кошти легалізовували через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Таким чином вони "відмили" близько 100 млн доларів.

Згодом стали відомі імена фігурантів масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". Серед них бізнесмен Міндіч.

Також у цій справі фігурують чотири міністри, серед них двоє зараз займають ці посади.

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що міністрів, які фігурують у "справі Міндіча" відсторонять від роботи.

Також суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки "Енергоатому", а також ексраднику Галущенка.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
