Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку

Ексраднику колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку обрали запобіжний захід у справі про можливу корупцію на контрактах "Енергоатому". Його взяли під варту до 8 січня 2026 року з альтернативою внесення застави у 126 мільйонів гривень.

Про це інформує "Суспільне" у середу, 12 листопада.

У середу, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту до 8 січня 2025 року із можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень. Його підозрюють в участі у схемі масштабних розкрадань у сфері енергетики.

На судовому засіданні прокурор продовжив аналізувати діалоги Миронюка з бізнесменом Тимуром Міндічем, якого слідство вважає організатором схеми, та іншими співучасниками. Розмови містили відомості про передачу грошей у лютому–березні 2025 року.

Адвокат Миронюка, своєю чергою, заявив, що прокурор навмисне "завищує" обвинувачення проти його підзахисного. Він також підкреслив, що Миронюк ніколи не мав службових повноважень у Міненерго та "Енергоатомі", не був радником міністрів і не впливав на їхні рішення, тому, за його словами, звинувачувати його у злочині, пов’язаному зі службовими повноваженнями, неможливо.

