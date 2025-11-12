Відео
Головна Новини дня Ексраднику Галущенка обрали запобіжний захід — деталі

Ексраднику Галущенка обрали запобіжний захід — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 15:08
Оновлено: 15:24
Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку
Термінова новина

Ексраднику колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку обрали запобіжний захід у справі про можливу корупцію на контрактах "Енергоатому". Його взяли під варту до 8 січня 2026 року з альтернативою внесення застави у 126 мільйонів гривень.

Про це інформує "Суспільне" у середу, 12 листопада.

Суд взяв під варту ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка

У середу, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту до 8 січня 2025 року із можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень. Його підозрюють в участі у схемі масштабних розкрадань у сфері енергетики.

На судовому засіданні прокурор продовжив аналізувати діалоги Миронюка з бізнесменом Тимуром Міндічем, якого слідство вважає організатором схеми, та іншими співучасниками. Розмови містили відомості про передачу грошей у лютому–березні 2025 року. 

Адвокат Миронюка, своєю чергою, заявив, що прокурор навмисне "завищує" обвинувачення проти його підзахисного. Він також підкреслив, що Миронюк ніколи не мав службових повноважень у Міненерго та "Енергоатомі", не був радником міністрів і не впливав на їхні рішення, тому, за його словами, звинувачувати його у злочині, пов’язаному зі службовими повноваженнями, неможливо. 

Новина доповнюється...

НАБУ корупція Енергоатом енергетика судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
