Україна
Справа Мідас — суд обрав запобіжний захід Басову

Справа Мідас — суд обрав запобіжний захід Басову

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 14:06
Оновлено: 14:38
Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову — деталі
Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки державного підприємства "Енергоатом" Дмитру Басову. Фото: Новини.LIVE

У середу, 12 листопада, суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову. Його відправили на 60 днів під варту з можливістю застави в розмірі 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн із зали суду.

Сьогодні, 12 листопада, суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову.

Згідно з рішенням суду, Басову обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою або альтернатива — застава у розмірі 40 мільйонів гривень.

Зауважимо, що його підозрюють в участі у схемі розкрадань у сфері енергетики та інкримінують отримання хабаря у 53 тисячі доларів.

У матеріалах розслідування НАБУ та САП він фігурує під кодовим ім’ям "Тенор". За даними слідства, саме Басов нібито координував тіньову схему, контролюючи закупівлі та фінансові операції "Енергоатому".

Раніше ми інформували, що сторона обвинувачення просила суд обрати Басову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 45,4 мільйона гривень.

Крім того, захист підозрюваного наполягав, що докази, надані стороною обвинувачення, є недостатніми.

Нагадаємо, що нещодавно НАБУ розпочало спецоперацію, спрямовану на викриття масштабних корупційних схем у сфері енергетики, зокрема в державній компанії "Енергоатом". 

Згодом Національне антикорупційне бюро оприлюднило імена фігурантів розслідування, яких підозрюють в організації схеми. 

Після цього в "Енергоатомі" скликали позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити ситуацію, що виникла після оприлюднення фактів розслідування.

А член наглядової ради "Енергоатому" Тимофій Милованов оголосив, що складає повноваження після розслідування НАБУ.

Автор:
Автор:
Євтушенко Аліна
