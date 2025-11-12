Видео
Дело Мидас — суд избрал меру пресечения Басову

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 14:06
обновлено: 14:38
Суд избрал меру пресечения Дмитрию Басову — детали
Судебное заседание по избранию меры пресечения исполнительному директору по безопасности государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрию Басову. Фото: Новини.LIVE

В среду, 12 ноября, суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову. Его отправили на 60 дней под стражу с возможностью залога в размере 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн из зала суда.

Сегодня, 12 ноября, суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову.

Согласно решению суда, Басову избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей или альтернатива — залог в размере 40 миллионов гривен.

Заметим, что его подозревают в участии в схеме хищений в сфере энергетики и инкриминируют получение взятки в 53 тысячи долларов.

В материалах расследования НАБУ и САП он фигурирует под кодовым именем "Тенор". По данным следствия, именно Басов якобы координировал теневую схему, контролируя закупки и финансовые операции "Энергоатома".

Ранее мы информировали, что сторона обвинения просила суд избрать Басову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 45,4 миллиона гривен.

Кроме того, защита подозреваемого настаивала, что доказательства, предоставленные стороной обвинения, являются недостаточными.

Напомним, что недавно НАБУ начало спецоперацию, направленную на разоблачение масштабных коррупционных схем в сфере энергетики, в частности в государственной компании "Энергоатом".

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро обнародовало имена фигурантов расследования, которых подозревают в организации схемы.

После этого в "Энергоатоме" созвали внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после обнародования фактов расследования.

А член наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофей Милованов объявил, что слагает полномочия после расследования НАБУ.

коррупция Энергоатом энергетика судебные решения Дмитрий Басов
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
