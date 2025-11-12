Суд избрал меру пресечения Дмитрию Басову — детали

Судебное заседание по избранию меры пресечения исполнительному директору по безопасности государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрию Басову. Фото: Новини.LIVE

В среду, 12 ноября, суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову. Его отправили на 60 дней под стражу с возможностью залога в размере 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн из зала суда.

Реклама

Читайте также:

Суд отправил под стражу Дмитрия Басова — подробности

Сегодня, 12 ноября, суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову.

Согласно решению суда, Басову избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей или альтернатива — залог в размере 40 миллионов гривен.

Заметим, что его подозревают в участии в схеме хищений в сфере энергетики и инкриминируют получение взятки в 53 тысячи долларов.

В материалах расследования НАБУ и САП он фигурирует под кодовым именем "Тенор". По данным следствия, именно Басов якобы координировал теневую схему, контролируя закупки и финансовые операции "Энергоатома".

Ранее мы информировали, что сторона обвинения просила суд избрать Басову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 45,4 миллиона гривен.

Кроме того, защита подозреваемого настаивала, что доказательства, предоставленные стороной обвинения, являются недостаточными.

Напомним, что недавно НАБУ начало спецоперацию, направленную на разоблачение масштабных коррупционных схем в сфере энергетики, в частности в государственной компании "Энергоатом".

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро обнародовало имена фигурантов расследования, которых подозревают в организации схемы.

После этого в "Энергоатоме" созвали внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после обнародования фактов расследования.

А член наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофей Милованов объявил, что слагает полномочия после расследования НАБУ.