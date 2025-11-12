Суд избрал меру пресечения Игорю Миронюку

Игорь Миронюк во время заседания Высшего антикоррупционного суда в Киеве, 12 ноября 2025 года. Фото: Суспільне/Алексей Арунян

Экс-советнику бывшего министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку избрали меру пресечения по делу о возможной коррупции на контрактах "Энергоатома". Его взяли под стражу до 8 января 2026 года с альтернативой внесения залога в 126 миллионов гривен.

Об этом информирует "Суспільне" в среду, 12 ноября.

В среду, 12 ноября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка под стражу до 8 января 2025 года с возможностью внесения залога в 126 миллионов гривен. Его подозревают в участии в схеме масштабных хищений в сфере энергетики.

На судебном заседании прокурор продолжил анализировать диалоги Миронюка с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого следствие считает организатором схемы, и другими соучастниками. Разговоры содержали сведения о передаче денег в феврале-марте 2025 года.

Адвокат Миронюка, в свою очередь, заявил, что прокурор умышленно "завышает" обвинения против его подзащитного.

Он также подчеркнул, что Миронюк никогда не имел служебных полномочий в Минэнерго и "Энергоатоме", не был советником министров и не влиял на их решения. Поэтому, по его словам, обвинять его в преступлении, связанном со служебными полномочиями, невозможно.

Напомним, что Кабинет Министров отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Впоследствии бывший министр энергетики и экс-министр юстиции Герман Галущенко отреагировал на решение правительства о своем отстранении.

Ранее мы информировали, что 12 ноября суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову.