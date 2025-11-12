Виконавчий директор“Енергоатому Дмитро Басов заперечує причетність до схеми НАБУ

Судове засідання. Фото: кадр з відео

Виконавчий директор з безпеки державного підприємства "Енергоатом" Дмитро Басов, якого детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми, заявив, що прізвище Міндіча йому відоме лише зі сторінок ЗМІ. Він повністю заперечив свою участь у будь-яких протиправних діях.

Про це Дмитро Басов заявив під час засідання Вищого антикорупційного суду, який 12 листопада розпочав розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Басов заявив, що не знав Міндіча і не причетний до схеми

"Про прізвище Міндіч мені відомо з засобів масової інформації. Також мені приписано, що я залучив до злочинної діяльності керівника юридичної служби Ущесова. На моє розуміння, це і є його робота — висувати питання щодо кримінальних проваджень, які розкручуються по компанії. Я не знаю суті, тому що я не бачив його і не знаю, що там з ним відбувається. Але точно жодних розмов немає ні в матеріалах, ні про залучення мною когось до злочинної діяльності", — заявив Басов.

Нагадаємо, у матеріалах НАБУ Дмитро Басов фігурував під псевдонімом "Тенор". За даними слідства, він діяв у змові з колишнім радником міністра енергетики Ігорем Миронюком, який у "плівках НАБУ" мав кодове ім’я "Рокет". Слідчі вважають, що вони фактично контролювали ключові процеси в "Енергоатомі" — від кадрових рішень і фінансових розрахунків до впливу на державні закупівлі.

Ключовим контролем та рішеннями займався, на думку НАБУ, бізнесмен Тимур Міндіч, який мав кодове ім'я "Карлсон".

Тим часом в Мінекономіки заявили, що повністю оновлять наглядову раду в "Енергоатомі" і в цьому будуть залучені й представники G7.