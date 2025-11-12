Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Басов заперечив зв’язки з Міндічем — що сказав в суді

Басов заперечив зв’язки з Міндічем — що сказав в суді

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 14:01
Оновлено: 14:37
Виконавчий директор“Енергоатому Дмитро Басов заперечує причетність до схеми НАБУ
Судове засідання. Фото: кадр з відео

Виконавчий директор з безпеки державного підприємства "Енергоатом" Дмитро Басов, якого детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми, заявив, що прізвище Міндіча йому відоме лише зі сторінок ЗМІ. Він повністю заперечив свою участь у будь-яких протиправних діях.

Про це Дмитро Басов заявив під час засідання Вищого антикорупційного суду, який 12 листопада розпочав розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Реклама
Читайте також:

Басов заявив, що не знав Міндіча і не причетний до схеми 

"Про прізвище Міндіч мені відомо з засобів масової інформації. Також мені приписано, що я залучив до злочинної діяльності керівника юридичної служби Ущесова. На моє розуміння, це і є його робота — висувати питання щодо кримінальних проваджень, які розкручуються по компанії. Я не знаю суті, тому що я не бачив його і не знаю, що там з ним відбувається. Але точно жодних розмов немає ні в матеріалах, ні про залучення мною когось до злочинної діяльності", — заявив Басов.

Нагадаємо, у матеріалах НАБУ Дмитро Басов фігурував під псевдонімом "Тенор". За даними слідства, він діяв у змові з колишнім радником міністра енергетики Ігорем Миронюком, який у "плівках НАБУ" мав кодове ім’я "Рокет". Слідчі вважають, що вони фактично контролювали ключові процеси в "Енергоатомі" — від кадрових рішень і фінансових розрахунків до впливу на державні закупівлі.

Ключовим контролем та рішеннями займався, на думку НАБУ, бізнесмен Тимур Міндіч, який мав кодове ім'я "Карлсон"

Тим часом в Мінекономіки заявили, що повністю оновлять наглядову раду в "Енергоатомі" і в цьому будуть залучені й представники G7.

НАБУ суд корупція Енергоатом Тимур Міндіч Дмитро Басов
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації