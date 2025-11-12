Исполнительный директор "Энергоатома" Дмитрий Басов отрицает причастность к схеме НАБУ

Судебное заседание. Фото: кадр из видео

Исполнительный директор по безопасности государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрий Басов, которого детективы НАБУ и прокуроры САП подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме, заявил, что фамилия Миндича ему известна только со страниц СМИ. Он полностью отрицает свое участие в каких-либо противоправных действиях.

Об этом Дмитрий Басов заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда, который 12 ноября начал рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама

Читайте также:

Басов заявил, что не знал Миндича и не причастен к схеме

"О фамилии Миндич мне известно из средств массовой информации. Также мне приписано, что я привлек к преступной деятельности руководителя юридической службы Ущесова. На мое понимание, это и есть его работа — выдвигать вопросы по уголовным производствам, которые раскручиваются по компании. Я не знаю сути, потому что я не видел его и не знаю, что там с ним происходит. Но точно никаких разговоров нет ни в материалах, ни о привлечении мной кого-то к преступной деятельности", — заявил Басов.

Напомним, в материалах НАБУ Дмитрий Басов фигурировал под псевдонимом "Тенор". По данным следствия, он действовал в сговоре с бывшим советником министра энергетики Игорем Миронюком, который в "пленках НАБУ" имел кодовое имя "Рокет". Следователи считают, что они фактически контролировали ключевые процессы в "Энергоатоме" - от кадровых решений и финансовых расчетов до влияния на государственные закупки.

Ключевым контролем и решениями занимался, по мнению НАБУ, бизнесмен Тимур Миндич, который имел кодовое имя "Карлсон".

Тем временем в Минэкономики заявили, что полностью обновят наблюдательный совет в "Энергоатоме" и в этом будут привлечены и представители G7.