Україна оголосила в розшук бізнесменів Міндіча та Цукермана

Корупція в енергетиці — Міндіча та Цукермана оголосили в розшук
Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 14:47
Оновлено: 14:47
Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Фото: "Радіо Свобода"
Україна оголосила в розшук бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони є фігурантами справи "Мідас" щодо корупції в енергетиці.
Про це йдеться в базі Міністерства внутрішніх справ.
Реклама
Читайте також:
Розшук Міндіча та Цукермана
Датою зникнення фігурантів корупційного скандалу вважається 20 листопада. У базі наголошується, що вони є особами, які переховуються від органів досудового розслідування.
Нагадаємо, журналісти зʼясували, як Міндіч втік за кордон. Зокрема, він скористався послугами віп-таксі.
А український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама