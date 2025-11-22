Відео
Головна Новини дня Корупція в енергетиці — Міндіча та Цукермана оголосили в розшук

Корупція в енергетиці — Міндіча та Цукермана оголосили в розшук

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 14:47
Оновлено: 14:47
Україна оголосила в розшук бізнесменів Міндіча та Цукермана
Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Фото: "Радіо Свобода"

Україна оголосила в розшук бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони є фігурантами справи "Мідас" щодо корупції в енергетиці.

Про це йдеться в базі Міністерства внутрішніх справ.

Розшук Міндіча та Цукермана

Датою зникнення фігурантів корупційного скандалу вважається 20 листопада. У базі наголошується, що вони є особами, які переховуються від органів досудового розслідування.

Розшук Міндіча
Розшук Тимура Міндіча. Фото: скриншот
Розшук Цукермана
Розшук Олександра Цукермана. Фото: скриншот

Нагадаємо, журналісти зʼясували, як Міндіч втік за кордон. Зокрема, він скористався послугами віп-таксі.

А український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.

МВС корупція розшук енергетика Тимур Міндіч
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
