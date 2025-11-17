Зеленський визнав – антикорупційних дій в Україні недостатньо

Володимир Зеленський на пресконференції. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський визнав, що антикорупційні кроки, здійснені в державі, поки не є достатніми для системних змін. За його словами, боротьба з корупцією триватиме, і влада посилюватиме зусилля, щоб забезпечити прозорість на всіх рівнях.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з французьким лідером, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій у понеділок, 17 листопада.

Зеленський про антикорупційну боротьбу

Під час спільної заяви з президентом Франції Емманюелем Макроном глава держави визнав, що результати у сфері боротьби з корупцією поки не задовольняють ані владу, ані суспільство. Зеленський підкреслив, що уряд продовжить реалізацію реформ, спрямованих на очищення державного енергетичного сектору та підвищення довіри міжнародних партнерів.

"Що стосується – чи достатньо? Ні, не достатньо. Будемо продовжувати відповідні дії", — заявив Зеленський під час пресконференції в Парижі, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зробила влада достатньо для очищення системи управління від корупції.

Президент мав на увазі ухвалені рішення, які стосуються зміни керівництва у стратегічних компаніях енергетичного державного сектору.

Нагадаємо, що після антикорупційного розслідування НАБУ та САП Кабмін затвердив масштабний план оновлення енергетичного сектору, який включає формування нових наглядових рад у державних енергокомпаніях.

Раніше ми також інформували, що президент Франції Еммануель Макрон наголосив: з травня 2025 року Україна демонструє готовність до мирного врегулювання, тоді як Росія вперто уникає перемовин.