Зеленський визнав – антикорупційних дій в Україні недостатньо

Зеленський зробив гучну заяву про боротьбу з корупцією
Президент України Володимир Зеленський визнав, що антикорупційні кроки, здійснені в державі, поки не є достатніми для системних змін. За його словами, боротьба з корупцією триватиме, і влада посилюватиме зусилля, щоб забезпечити прозорість на всіх рівнях.
Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з французьким лідером, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій у понеділок, 17 листопада.
Зеленський про антикорупційну боротьбу
Під час спільної заяви з президентом Франції Емманюелем Макроном глава держави визнав, що результати у сфері боротьби з корупцією поки не задовольняють ані владу, ані суспільство. Зеленський підкреслив, що уряд продовжить реалізацію реформ, спрямованих на очищення державного енергетичного сектору та підвищення довіри міжнародних партнерів.
"Що стосується – чи достатньо? Ні, не достатньо. Будемо продовжувати відповідні дії", — заявив Зеленський під час пресконференції в Парижі, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зробила влада достатньо для очищення системи управління від корупції.
Президент мав на увазі ухвалені рішення, які стосуються зміни керівництва у стратегічних компаніях енергетичного державного сектору.
Нагадаємо, що після антикорупційного розслідування НАБУ та САП Кабмін затвердив масштабний план оновлення енергетичного сектору, який включає формування нових наглядових рад у державних енергокомпаніях.
