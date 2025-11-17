Відео
Україна
Новини
Зміна керівництва енергокомпаній — Свириденко розкрила деталі

Зміна керівництва енергокомпаній — Свириденко розкрила деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 13:26
Оновлено: 13:26
Уряд готує оновлення енергетичного керівництва — Свириденко
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко/Telegram

Кабінет Міністрів України ухвалив комплексний план перезавантаження енергетичного сектору, який передбачає формування нових наглядових рад у всіх ключових державних енергокомпаніях. Серед компаній, що першими потраплять під зміни, — "Енергоатом", "Нафтогаз", "Укргідроенерго" та "Укренерго".

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Уряд оновлює наглядові ради ключових енергетичних компаній

Під час засідання уряду премʼєр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про затвердження детального плану дій з оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних підприємств паливно-енергетичного комплексу. Метою програми є підвищення прозорості управління, ефективності корпоративного контролю та зміцнення енергетичної незалежності країни.

Зміна керівництва енергокомпаній — Свириденко розкрила деталі - фото 1
Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

Свириденко зазначила, що програма передбачає переформатування менеджменту та впровадження сучасних принципів корпоративного управління державних компаній енергетичного сектору, зокрема:

  1. "НАЕК "Енергоатом": формування нового складу наглядової ради;
  2. НАК "Нафтогаз": конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ "Укргазвидобування", АТ "Укрнафта", ТОВ "Газорозподільні мережі України");
  3. ПрАТ "Укргідроенерго": призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу;
  4. ТОВ "Оператор ГТС України": оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу;
  5. НЕК "Укренерго": оновлення представника держави у складі наглядової ради;
  6. ПАТ "Центренерго", АТ "Енергетична компанія України", АТ "Українські розподільні мережі", ДП "Регіональні електричні мережі", Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад;
  7. ДП "Гарантований покупець": перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради;
  8. Оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до Керівних принципів ОЕСР."

Премʼєрка наголосила, що першочергове завдання цього тижня — затвердження нового складу наглядової ради "Енергоатому". Вона додала, що координувати реалізацію плану буде Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, а звітування про стан його виконання відбуватиметься регулярно. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження державних енергетичних підприємств.

Раніше ми також інформували, що голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев підкреслив: кожен корупційний скандал в енергетиці підриває довіру інвесторів.

Нафтогаз Укренерго Юлія Свириденко Енергоатом уряд Укргідроенерго
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
