Правительство готовит обновление энергетического руководства - Свириденко

Кабинет Министров Украины принял комплексный план перезагрузки энергетического сектора, который предусматривает формирование новых наблюдательных советов во всех ключевых государственных энергокомпаниях. Среди компаний, которые первыми попадут под изменения, — "Энергоатом", "Нафтогаз", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в официальном Telegram-канале в понедельник, 17 ноября.

Правительство обновляет наблюдательные советы ключевых энергетических компаний

Во время заседания правительства премьер-министр Юлия Свириденко объявила об утверждении детального плана действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных предприятий топливно-энергетического комплекса. Целью программы является повышение прозрачности управления, эффективности корпоративного контроля и укрепление энергетической независимости страны.

Свириденко отметила, что программа предусматривает переформатирование менеджмента и внедрение современных принципов корпоративного управления государственных компаний энергетического сектора, в частности:

"НАЭК "Энергоатом": формирование нового состава наблюдательного совета; НАК "Нафтогаз": конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", ООО "Газораспределительные сети Украины"); ЧАО "Укргидроэнерго": назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа; ООО "Оператор ГТС Украины": обновление представителя государства в составе наблюдательного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа; НЭК "Укрэнерго": обновление представителя государства в составе наблюдательного совета; ПАО "Центрэнерго", АО "Энергетическая компания Украины", АО "Украинские распределительные сети", ГП "Региональные электрические сети", Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов; ГП "Гарантированный покупатель": преобразование из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета; Обновление уставов, положений о наблюдательном совете и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР."

Премьер подчеркнула, что первоочередная задача этой недели — утверждение нового состава наблюдательного совета "Энергоатома". Она добавила, что координировать реализацию плана будет Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, а отчетность о состоянии его выполнения будет происходить регулярно.

Напомним, что президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке государственных энергетических предприятий.

Ранее мы также информировали, что глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев подчеркнул: каждый коррупционный скандал в энергетике подрывает доверие инвесторов.