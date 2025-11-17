Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Смена руководства энергокомпаний — Свириденко раскрыла детали

Смена руководства энергокомпаний — Свириденко раскрыла детали

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 13:26
обновлено: 13:54
Правительство готовит обновление энергетического руководства - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: Юлия Свириденко/Telegram

Кабинет Министров Украины принял комплексный план перезагрузки энергетического сектора, который предусматривает формирование новых наблюдательных советов во всех ключевых государственных энергокомпаниях. Среди компаний, которые первыми попадут под изменения, — "Энергоатом", "Нафтогаз", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в официальном Telegram-канале в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

Правительство обновляет наблюдательные советы ключевых энергетических компаний

Во время заседания правительства премьер-министр Юлия Свириденко объявила об утверждении детального плана действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных предприятий топливно-энергетического комплекса. Целью программы является повышение прозрачности управления, эффективности корпоративного контроля и укрепление энергетической независимости страны.

Зміна керівництва енергокомпаній — Свириденко розкрила деталі - фото 1
Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

Свириденко отметила, что программа предусматривает переформатирование менеджмента и внедрение современных принципов корпоративного управления государственных компаний энергетического сектора, в частности:

  1. "НАЭК "Энергоатом": формирование нового состава наблюдательного совета;
  2. НАК "Нафтогаз": конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", ООО "Газораспределительные сети Украины");
  3. ЧАО "Укргидроэнерго": назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа;
  4. ООО "Оператор ГТС Украины": обновление представителя государства в составе наблюдательного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа;
  5. НЭК "Укрэнерго": обновление представителя государства в составе наблюдательного совета;
  6. ПАО "Центрэнерго", АО "Энергетическая компания Украины", АО "Украинские распределительные сети", ГП "Региональные электрические сети", Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов;
  7. ГП "Гарантированный покупатель": преобразование из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета;
  8. Обновление уставов, положений о наблюдательном совете и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР."

Премьер подчеркнула, что первоочередная задача этой недели — утверждение нового состава наблюдательного совета "Энергоатома". Она добавила, что координировать реализацию плана будет Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, а отчетность о состоянии его выполнения будет происходить регулярно.

Напомним, что президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке государственных энергетических предприятий.

Ранее мы также информировали, что глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев подчеркнул: каждый коррупционный скандал в энергетике подрывает доверие инвесторов.

Нафтогаз Укрэнерго Юлия Свириденко Энергоатом правительство Укргидроенерго
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации