Скандал в Энергоатоме — как это повлияет на инвестиции

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Любой коррупционный скандал негативно влияет на инвестиции. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужна системная и ежедневная работа государства.

Об этом заявил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Коррупция влияет на инвестиции

Гетманцев считает, что любой скандал негативно влияет на инвестиции, но корень проблемы в отсутствии верховенства права. По его словам, случай с "Энергоатомом" лишь симптом большей болезни.

"В Украине до сих пор существуют разные правила "для своих" и "для всех остальных", что проявляется в схемах уклонения от налогов, и в измельчении ФЛП, и в зарплатах в конвертах, или в злоупотреблениях правоохранителей", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что один закон или реформа не решит этой проблемы. Для этого нужна ежедневная работа государства, которое должно "высвобождать" коррупционеров и наводить порядок в механизмах контроля. Кроме того, это ежедневная позиция граждан, которые должны жить по закону, а не по совести, потому что именно такой подход и является фундаментом европейской цивилизации.

