Коррупция в энергетике — в деле нашли досье на руководство НАБУ

Хищения Энергоатома — найдены материалы о слежке за НАБУ
В деле о коррупции в энергетике появились материалы о слежке за Национальным антикоррупционным бюро Украины. В частности, во время обыска у одного из фигурантов на его конспиративной квартире нашли досье на директора Семена Кривоноса, а также руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.
Об этом сообщил расследователь "Украинской Правды" Михаил Ткач.
Слежка за НАБУ
Правоохранители для получения информации о возможных рисках могли следить за сотрудниками НАБУ.
Среди обнаруженных материалов содержится информация о маршрутах передвижения детективов, которую невозможно было получить без доступа к официальным государственным базам данных.
Собеседники УП в антикоррупционной вертикали рассказали, что после обысков у бизнесмена Тимура Миндича НАБУ и САП начали получать угрозы.
Напомним, обыски в четырех квартирах Миндича продолжались около 12 часов. В частности, правоохранители обнаружили прослушивающие устройства.
Кроме того, Кабмин инициировал санкции против двух фигурантов дела о коррупции в энергетике. Речь идет о Миндиче и Цукермане.
