Коррупция в энергетике — в деле нашли досье на руководство НАБУ

В деле о коррупции в энергетике появились материалы о слежке за Национальным антикоррупционным бюро Украины. В частности, во время обыска у одного из фигурантов на его конспиративной квартире нашли досье на директора Семена Кривоноса, а также руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.

Об этом сообщил расследователь "Украинской Правды" Михаил Ткач.

Слежка за НАБУ

Правоохранители для получения информации о возможных рисках могли следить за сотрудниками НАБУ.

Среди обнаруженных материалов содержится информация о маршрутах передвижения детективов, которую невозможно было получить без доступа к официальным государственным базам данных.

Собеседники УП в антикоррупционной вертикали рассказали, что после обысков у бизнесмена Тимура Миндича НАБУ и САП начали получать угрозы.

Напомним, обыски в четырех квартирах Миндича продолжались около 12 часов. В частности, правоохранители обнаружили прослушивающие устройства.

Кроме того, Кабмин инициировал санкции против двух фигурантов дела о коррупции в энергетике. Речь идет о Миндиче и Цукермане.