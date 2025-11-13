Видео
Хищения Энергоатома — найдены материалы о слежке за НАБУ

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 07:59
обновлено: 07:59
Коррупция в энергетике — в деле нашли досье на руководство НАБУ
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: УНИАН

В деле о коррупции в энергетике появились материалы о слежке за Национальным антикоррупционным бюро Украины. В частности, во время обыска у одного из фигурантов на его конспиративной квартире нашли досье на директора Семена Кривоноса, а также руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.

Об этом сообщил расследователь "Украинской Правды" Михаил Ткач.

Слежка за НАБУ

Правоохранители для получения информации о возможных рисках могли следить за сотрудниками НАБУ.

Виявлені документи у фігурантів справи про корупцію в енергетиці
Обнаруженные материалы. Фото: "УП"
Корупція в сфері енергетики
Информация о сотрудниках НАБУ. Фото: "УП"

Среди обнаруженных материалов содержится информация о маршрутах передвижения детективов, которую невозможно было получить без доступа к официальным государственным базам данных.

Розкрадання на Енергоатомі
Досье на работника НАБУ. Фото: "УП"
Корупція в Енергоатомі
Информация о НАБУ, которую обнаружили во время обысков. Фото: "УП"

Собеседники УП в антикоррупционной вертикали рассказали, что после обысков у бизнесмена Тимура Миндича НАБУ и САП начали получать угрозы.

Напомним, обыски в четырех квартирах Миндича продолжались около 12 часов. В частности, правоохранители обнаружили прослушивающие устройства.

Кроме того, Кабмин инициировал санкции против двух фигурантов дела о коррупции в энергетике. Речь идет о Миндиче и Цукермане.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
