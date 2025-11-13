Корупція в енергетиці — у справі знайшли досьє на керівництво НАБУ

Розкрадання Енергоатому — знайдено матеріали про стеження за НАБУ
У справі про корупцію в енергетиці зʼявилися матеріали про стеження за Національним антикорупційним бюро України. Зокрема, під час обшуку в одного з фігурантів на його конспіративній квартирі знайшли досьє на директора Семена Кривоноса, а також керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.
Про це повідомив розслідувач "Української Правди" Михайло Ткач.
Стеження за НАБУ
Правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики могли стежити за співробітниками НАБУ.
Серед виявлених матеріалів міститься інформація про маршрути пересування детективів, яку неможливо було здобути без доступу до офіційних державних баз даних.
Співрозмовники УП в антикорупційній вертикалі розповіли, що після обшуків у бізнесмена Тимура Міндіча НАБУ і САП почали отримувати погрози.
Нагадаємо, обшуки у чотирьох квартирах Міндіча тривали близько 12 годин. Зокрема, правоохоронці виявили прослуховуючі пристрої.
Крім того, Кабмін ініціював санкції проти двох фігурантів справи про корупцію в енергетиці. Йдеться про Міндіча та Цукермана.
