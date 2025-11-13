Відео
Головна Новини дня Розкрадання Енергоатому — знайдено матеріали про стеження за НАБУ

Розкрадання Енергоатому — знайдено матеріали про стеження за НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 07:59
Оновлено: 07:59
Корупція в енергетиці — у справі знайшли досьє на керівництво НАБУ
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: УНІАН

У справі про корупцію в енергетиці зʼявилися матеріали про стеження за Національним антикорупційним бюро України. Зокрема, під час обшуку в одного з фігурантів на його конспіративній квартирі знайшли досьє на директора Семена Кривоноса, а також керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Про це повідомив розслідувач "Української Правди" Михайло Ткач.

Читайте також:

Стеження за НАБУ

Правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики могли стежити за співробітниками НАБУ.

Виявлені документи у фігурантів справи про корупцію в енергетиці
Виявлені матеріали. Фото: "УП"
Корупція в сфері енергетики
Інформація про співробітників НАБУ. Фото: "УП"

Серед виявлених матеріалів міститься інформація про маршрути пересування детективів, яку неможливо було здобути без доступу до офіційних державних баз даних.

Розкрадання на Енергоатомі
Досьє на працівника НАБУ. Фото: "УП"
Корупція в Енергоатомі
Інформація про НАБУ, яку виявили під час обшуків. Фото: "УП"

Співрозмовники УП в антикорупційній вертикалі розповіли, що після обшуків у бізнесмена Тимура Міндіча НАБУ і САП почали отримувати погрози.

Нагадаємо, обшуки у чотирьох квартирах Міндіча тривали близько 12 годин. Зокрема, правоохоронці виявили прослуховуючі пристрої.

Крім того, Кабмін ініціював санкції проти двох фігурантів справи про корупцію в енергетиці. Йдеться про Міндіча та Цукермана.

Офіс президента НАБУ корупція Україна Енергоатом енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
