НАБУ обшукало чотири квартири Міндіча 10 листопада

У понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах бізнесмена Тимура Міндіча. Обшуки відбувалися в будинку за адресою вул. Грушевського 9а, і на їх проведення знадобилось майже 12 годин.

Про це повідомляє розслідувач "Української правди" Михайло Ткач.

Що відомо про обшуки квартир Міндіча

Як пише Михайло Ткач, 10 листопада близько 6:30 ранку група працівників НАБУ зайшла до під'їзду, де на 15 та 18 поверхах розташовані квартири Тимура Міндіча.

Після цього двом спецназівцям довелося повернутися до авто та забрати інструмент для злому. За даними УП, їм довелося виламувати не двері квартири Міндіча - бо вони, навпаки, були відкриті навстіж, а проблеми були саме з дверями на загальні поверхи.

Будинок за адресою вул. Грушевського 9а у Києві. Фото: УП

У зв'язку з тим, що Міндіч має в цьому будинку кілька квартир — обшуки тривали майже 12 годин, а саме — з 06:00 до 17:00.

Також влітку УП писало, що в чотирикімнатній квартирі на 18 поверсі було знайдено прослуховуючі пристрої. У виданні припускають, що прослушку було встановлено по причині того, що Міндіч використовував цю квартиру як офіс для зустрічей і вирішень питань.

В іншій квартирі, на 15-му поверсі, бізнесмен проживав. Також в ній знаходиться той самий "золотий санвузол", фото якого нещодавно оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.

"Золотий санвузол" у квартирі Міндіча. Фото: Telegram "Залізний нардеп"

В УП додали, що Міндіч користувався ще двома квартирами на 4-му поверсі. Там теж були слідчі дії, однак на момент обшуків бізнесмен вже був у Польщі.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ розпочало операцію про корупцію в українській енергетиці. Правоохоронці прийшли з обшуками до колишнього міністра енергетики Германа Галущенко та бізнесмена Тимура Міндіча.

Президент України Володимир Зеленський того ж дня відреагував та заявив, що усі фігуранти справи мають понести покарання. Вже 12 листопада глава держави сказав, що підпише указ про санкції проти двох осіб — фігурантів цієї справи.

Крім того, цього ж дня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін передав на розгляд РНБО ініціативу про введення санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.