НАБУ обыскало четыре квартиры Миндича 10 ноября

НАБУ проводило обыск в 4 квартирах Миндича почти 12 часов
В понедельник, 10 ноября, работники НАБУ провели обыски в четырех квартирах бизнесмена Тимура Миндича. Обыски проходили в доме по адресу ул. Грушевского 9а, и на их проведение понадобилось почти 12 часов.
Об этом сообщает расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач.
Что известно об обысках квартир Миндича
Как пишет Михаил Ткач, 10 ноября около 6:30 утра группа работников НАБУ зашла в подъезд, где на 15 и 18 этажах расположены квартиры Тимура Миндича.
После этого двум спецназовцам пришлось вернуться к авто и забрать инструмент для взлома. По данным УП, им пришлось выламывать не двери квартиры Миндича — потому что они, наоборот, были открыты настежь, а проблемы были именно с дверями на общие этажи.
В связи с тем, что Миндич имеет в этом доме несколько квартир - обыски продолжались почти 12 часов, а именно — с 06:00 до 17:00.
Также летом УП писало, что в четырехкомнатной квартире на 18 этаже были найдены прослушивающие устройства. В издании предполагают, что прослушка была установлена по причине того, что Миндич использовал эту квартиру как офис для встреч и решений вопросов.
В другой квартире, на 15-м этаже, бизнесмен проживал. Также в ней находится тот самый "золотой санузел", фото которого недавно обнародовал нардеп Ярослав Железняк.
В УП добавили, что Миндич пользовался еще двумя квартирами на 4-м этаже. Там тоже были следственные действия, однако на момент обысков бизнесмен уже был в Польше.
Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию о коррупции в украинской энергетике. Правоохранители пришли с обысками к бывшему министру энергетики Герману Галущенко и бизнесмену Тимуру Миндичу.
Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день отреагировал и заявил, что все фигуранты дела должны понести наказание. Уже 12 ноября глава государства сказал, что подпишет указ о санкциях против двух лиц — фигурантов этого дела.
Кроме того, в этот же день премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин передал на рассмотрение СНБО инициативу о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.
