НАБУ обыскало четыре квартиры Миндича 10 ноября

Детективы НАБУ во время разоблачения преступной организации. Иллюстративное фото: sud.ua

В понедельник, 10 ноября, работники НАБУ провели обыски в четырех квартирах бизнесмена Тимура Миндича. Обыски проходили в доме по адресу ул. Грушевского 9а, и на их проведение понадобилось почти 12 часов.

Об этом сообщает расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач.

Что известно об обысках квартир Миндича

Как пишет Михаил Ткач, 10 ноября около 6:30 утра группа работников НАБУ зашла в подъезд, где на 15 и 18 этажах расположены квартиры Тимура Миндича.

После этого двум спецназовцам пришлось вернуться к авто и забрать инструмент для взлома. По данным УП, им пришлось выламывать не двери квартиры Миндича — потому что они, наоборот, были открыты настежь, а проблемы были именно с дверями на общие этажи.

Дом по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве. Фото: УП

В связи с тем, что Миндич имеет в этом доме несколько квартир - обыски продолжались почти 12 часов, а именно — с 06:00 до 17:00.

Также летом УП писало, что в четырехкомнатной квартире на 18 этаже были найдены прослушивающие устройства. В издании предполагают, что прослушка была установлена по причине того, что Миндич использовал эту квартиру как офис для встреч и решений вопросов.

В другой квартире, на 15-м этаже, бизнесмен проживал. Также в ней находится тот самый "золотой санузел", фото которого недавно обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

"Золотой санузел" в квартире Миндича. Фото: Telegram "Залізний нардеп"

В УП добавили, что Миндич пользовался еще двумя квартирами на 4-м этаже. Там тоже были следственные действия, однако на момент обысков бизнесмен уже был в Польше.

Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию о коррупции в украинской энергетике. Правоохранители пришли с обысками к бывшему министру энергетики Герману Галущенко и бизнесмену Тимуру Миндичу.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день отреагировал и заявил, что все фигуранты дела должны понести наказание. Уже 12 ноября глава государства сказал, что подпишет указ о санкциях против двух лиц — фигурантов этого дела.

Кроме того, в этот же день премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин передал на рассмотрение СНБО инициативу о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.