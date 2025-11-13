Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ проводило обыск в 4 квартирах Миндича почти 12 часов

НАБУ проводило обыск в 4 квартирах Миндича почти 12 часов

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 00:36
обновлено: 00:36
НАБУ обыскало четыре квартиры Миндича 10 ноября
Детективы НАБУ во время разоблачения преступной организации. Иллюстративное фото: sud.ua

В понедельник, 10 ноября, работники НАБУ провели обыски в четырех квартирах бизнесмена Тимура Миндича. Обыски проходили в доме по адресу ул. Грушевского 9а, и на их проведение понадобилось почти 12 часов.

Об этом сообщает расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач.

Реклама
Читайте также:

Что известно об обысках квартир Миндича

Как пишет Михаил Ткач, 10 ноября около 6:30 утра группа работников НАБУ зашла в подъезд, где на 15 и 18 этажах расположены квартиры Тимура Миндича.

После этого двум спецназовцам пришлось вернуться к авто и забрать инструмент для взлома. По данным УП, им пришлось выламывать не двери квартиры Миндича — потому что они, наоборот, были открыты настежь, а проблемы были именно с дверями на общие этажи.

Працівники НАБУ провели обшуки у квартирах Міндіча 10 листопада
Дом по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве. Фото: УП

В связи с тем, что Миндич имеет в этом доме несколько квартир - обыски продолжались почти 12 часов, а именно — с 06:00 до 17:00.

Также летом УП писало, что в четырехкомнатной квартире на 18 этаже были найдены прослушивающие устройства. В издании предполагают, что прослушка была установлена по причине того, что Миндич использовал эту квартиру как офис для встреч и решений вопросов.

В другой квартире, на 15-м этаже, бизнесмен проживал. Также в ней находится тот самый "золотой санузел", фото которого недавно обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

Обшуки НАБУ у квартирах Міндіча тривали майде 12 годин
"Золотой санузел" в квартире Миндича. Фото: Telegram "Залізний нардеп"

В УП добавили, что Миндич пользовался еще двумя квартирами на 4-м этаже. Там тоже были следственные действия, однако на момент обысков бизнесмен уже был в Польше.

Напомним, 10 ноября НАБУ начало операцию о коррупции в украинской энергетике. Правоохранители пришли с обысками к бывшему министру энергетики Герману Галущенко и бизнесмену Тимуру Миндичу.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день отреагировал и заявил, что все фигуранты дела должны понести наказание. Уже 12 ноября глава государства сказал, что подпишет указ о санкциях против двух лиц — фигурантов этого дела.

Кроме того, в этот же день премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин передал на рассмотрение СНБО инициативу о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

НАБУ обыски квартиры коррупция сфера энергетики Тимур Миндич
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации