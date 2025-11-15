Видео
Україна
Скандал в "Энергоатоме" — Гетманцев об одной из главных причин

Скандал в "Энергоатоме" — Гетманцев об одной из главных причин

Дата публикации 15 ноября 2025 02:37
обновлено: 02:37
Наблюдательные советы в госкомпаниях не работают — это оставляет без контроля коррупцию, заявил Даниил Гетманцев
Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из эфира

Недавний скандал в "Энергоатоме" подтвердил, что наблюдательные советы в государственных компаниях не предотвращают ни злоупотребления, ни финансовые провалы. Несмотря на высокие зарплаты и привлечение иностранных специалистов, эти органы не смогли обеспечить действенного контроля.

Об этом глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

"Должны начать большую дискуссию" - Гетманцев об эффективности наблюдательных советов

Даниил Гетманцев подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует от Верховной Рады начать основательную дискуссию об эффективности института наблюдательных советов, особенно в государственных монополиях.

"Мы должны начать в Верховной Раде большую дискуссию об эффективности этого инструмента. По крайней мере, мы должны обсудить эффективность этого инструмента, посмотреть на те или иные монополии", — сказал Гетманцев.

Народный депутат подытожил, что успех или провал работы государственного предприятия зависит не от формальных органов контроля, а от конкретных руководителей и реальной практики управления. Если предприятие переживает финансовый крах, ни один, даже самый "красивый" и правильно структурированный, наблюдательный совет не сможет спасти ситуацию.

Гетманцев предложил простой критерий оценки эффективности набсоветов.

"Если наблюдательный совет — это на пользу, то точно предприятие должно поделиться на "до" (когда оно было запущено) и "после" (когда оно расцвело)", — отметил нардеп.

Напомним, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ, которая называется "Мидас".

Еще стало известно, что за командой НАБУ следили. В частности, во время обыска у одного из фигурантов нашли досье на директора Семена Кривоноса, а также руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.

Верховная Рада НАБУ коррупция Даниил Гетманцев Энергоатом
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
