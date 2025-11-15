Відео
Скандал в "Енергоатомі" — Гетманцев про одну з головних причин

Скандал в "Енергоатомі" — Гетманцев про одну з головних причин

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 02:37
Оновлено: 02:37
Наглядові ради в держкомпаніях не працюють — це залишає без контролю корупцію, заявив Данило Гетманцев
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Кадр з етеру

Нещодавній скандал в "Енергоатомі" підтвердив, що наглядові ради в державних компаніях не запобігають ані зловживанням, ані фінансовим провалам. Попри високі зарплати та залучення іноземних фахівців, ці органи не змогли забезпечити дієвого контролю. 

Про це голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив в інтервʼю для Новини.LIVE.

Читайте також:

"Маємо почати велику дискусію" — Гетманцев про ефективність наглядових рад

Данило Гетманцев підкреслив, що ситуація, яка склалася, вимагає від Верховної Ради розпочати ґрунтовну дискусію щодо ефективності інституту наглядових рад, особливо в державних монополіях.

"Ми маємо почати в Верховній Раді велику дискусію про ефективність цього інструменту. Принаймні, ми маємо обговорити ефективність цього інструменту, подивитися на ті чи інші монополії", — сказав Гетманцев.

Народний депутат підсумував, що успіх чи провал роботи державного підприємства залежить не від формальних органів контролю, а від конкретних керівників та реальної практики управління. Якщо підприємство переживає фінансовий крах, жодна, навіть найбільш "красива" і правильно структурована, наглядова рада не зможе врятувати ситуацію.

Гетманцев запропонував простий критерій оцінки ефективності наглядових рад.

"Якщо наглядова рада — це на користь, то точно підприємство має поділитися на "до" (коли воно було занедбано) і "після" (коли воно розцвіло)", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ, яка називається "Мідас"

Ще стало відомо, що за командою НАБУ стежили. Зокрема, під час обшуку в одного з фігурантів знайшли досьє на директора Семена Кривоноса, а також керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Верховна Рада НАБУ корупція Данило Гетманцев Енергоатом
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
