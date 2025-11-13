Скандал в энергетике — В ЕС впервые отреагировали

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что коррупционный скандал в Украине "очень досадный". По ее словам, важно, чтобы Киев отнесся к этому серьезно.

Об этом сообщает Reuters.

Реакция ЕС на коррупцию в энергетике в Украине

"Они действуют очень настойчиво. Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", — сказала Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Канаде.

Она подчеркнула, что важно, чтобы украинская власть быстро отреагировала на это, отнеслась "очень серьезно" и боролась с коррупцией.

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о начале операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики, которая называется "Мидас". Детективы даже опубликовали пленки с доказательствами по делу.

В тот день правоохранители провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича и экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Выяснилось, что в "Энергоатоме" действовала схема "шлагбаум". Контрагенты были вынуждены платить 10-15% от суммы контрактов в качестве "откатов".

После скандала правительство уволило нескольких руководителей Энергоатома. Юлия Свириденко раскрыла все детали.

Кроме того, Кабмин инициировал санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они оба бежали из Украины.