Свириденко сообщила об увольнении нескольких руководителей "Энергоатома" после скандала

Кабмин уволил нескольких директоров "Энергоатома" после скандала
Кабинет Министров Украины принял ряд решений по обновлению менеджмента государственной компании "Энергоатом". Это произошло после расследования НАБУ.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
Правительство отстранило руководство "Энергоатома"
По ее словам, правительство действует на основании материалов, полученных от Национального антикоррупционного бюро. В частности, было принято решение срочно отстранить от работы вице-президента и члена правления компании Якоба Хартмута.
Кроме того, временно исполняющему обязанности председателя правления поручено отстранить главного консультанта президента НАЭК Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении.
Также должны быть отстранены работники, чью причастность к возможным преступлениям сейчас проверяют правоохранители. Речь идет о директоре по финансам и бюджетированию, директоре по правовому обеспечению и руководителе подразделения "Централизованные закупки".
Свириденко отметила, что правительство продолжает реализовывать комплекс решений для "перезапуска менеджмента" компании. Если в ходе расследования НАБУ будет установлена причастность других должностных лиц, временный руководитель "Энергоатома" обязан немедленно их отстранить и способствовать следствию.
Напомним, что суд принял решение о мере пресечения для бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко — Игоря Миронюка. Он может быть причастен к коррупционным схемам, связанным с заключением контрактов с государственным предприятием "Энергоатом".
Кроме этого, Высший антикоррупционный суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова.
