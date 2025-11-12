Свириденко сообщила об увольнении нескольких руководителей "Энергоатома" после скандала

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: KSE

Кабинет Министров Украины принял ряд решений по обновлению менеджмента государственной компании "Энергоатом". Это произошло после расследования НАБУ.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Правительство отстранило руководство "Энергоатома"

По ее словам, правительство действует на основании материалов, полученных от Национального антикоррупционного бюро. В частности, было принято решение срочно отстранить от работы вице-президента и члена правления компании Якоба Хартмута.

Кроме того, временно исполняющему обязанности председателя правления поручено отстранить главного консультанта президента НАЭК Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении.

Также должны быть отстранены работники, чью причастность к возможным преступлениям сейчас проверяют правоохранители. Речь идет о директоре по финансам и бюджетированию, директоре по правовому обеспечению и руководителе подразделения "Централизованные закупки".

Свириденко отметила, что правительство продолжает реализовывать комплекс решений для "перезапуска менеджмента" компании. Если в ходе расследования НАБУ будет установлена причастность других должностных лиц, временный руководитель "Энергоатома" обязан немедленно их отстранить и способствовать следствию.

Напомним, что суд принял решение о мере пресечения для бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко — Игоря Миронюка. Он может быть причастен к коррупционным схемам, связанным с заключением контрактов с государственным предприятием "Энергоатом".

Кроме этого, Высший антикоррупционный суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова.