Басов завершил сотрудничество с Энергоатомом — заявление адвоката

Исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов во время судебного заседания 12 ноября 2025 года. Фото: "РБК-Украина"

В среду, 12 ноября, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения исполнительному директору по безопасности государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрию Басову. Его адвокат заявил, что подозреваемый прекратил сотрудничество с "Энергоатомом".

Об этом информирует журналист Новини.LIVE Александр Саюн из зала суда.

Басов больше не сотрудничает с "Энергоатомом"

Сегодня, 12 ноября, после судебного заседания адвокат исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова заявил, что подозреваемый прекратил сотрудничество с государственным предприятием.

"Он сказал, что ставит точку в своем сотрудничестве с "Энергоатомом". До сегодняшнего дня он работал в должности советника", — сказал адвокат Басова.

В то же время он не ответил на уточняющий вопрос относительно того, чьим советником был Басов в "Энергоатоме".

Заметим, что Дмитрий Басов считается исполнительным директором по безопасности "Энергоатома".

Адвокат также отметил, что следствие не предоставило документов, подтверждающих официальные полномочия Басова, в частности его статус должностного лица.

Кроме того, правовед рассказал, что во время обысков Басов сам открыл двери и добровольно допустил детективов НАБУ во все помещения.

Ранее появилась информация о том, что подозреваемый сломал телефоны и порвал некоторые документы. Однако адвокат опроверг это, мол, телефон был взломан ранее, а документы никто не трогал.

Заметим, что во время судебного заседания защита Басова поставила под сомнение доказательства.

Напомним, что 12 ноября, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения исполнительному директору по безопасности государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрию Басову. Как известно, он фигурирует в скандальной коррупционной схеме в энергетике.

Впоследствии суд избрал меру пресечения для Дмитрия Басова — 60 суток под стражей с правом внесения залога в 40 миллионов гривен.

Детективы НАБУ и прокуроры САП подозревают Басова в причастности к масштабной коррупционной схеме, однако он полностью отрицает свое участие в каких-либо незаконных действиях.