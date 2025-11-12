Басов завершив співпрацю з Енергоатомом — заява адвоката

Виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов під час судового засідання 12 листопада 2025 року. Фото: "РБК-Україна"

У середу, 12 листопада, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки державного підприємства "Енергоатом" Дмитру Басову. Його адвокат заявив, що підозрюваний припинив співпрацю з "Енергоатомом".

Про це інформує журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн із зали суду.

Басов більше не співпрацює з "Енергоатомом"

Сьогодні, 12 листопада, після судового засідання адвокат виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова заявив, що підозрюваний припинив співпрацю з державним підприємством.

"Він сказав, що ставить крапку у своїй співпраці з "Енергоатомом". До сьогоднішнього дня він працював на посаді радника", — сказав адвокат Басова.

Водночас він не відповів на уточнювальне питання щодо того, чиїм радником був Басов в "Енергоатомі".

Зауважимо, що Дмитро Басов вважається виконавчим директором з безпеки "Енергоатому".

Адвокат також зазначив, що слідство не надало документів, які б підтверджували офіційні повноваження Басова, зокрема його статус посадової особи.

Крім того, правознавець розповів, що під час обшуків Басов сам відкрив двері й добровільно допустив детективів НАБУ до всіх приміщень.

Раніше зʼявилася інформація про те, що підозрюваний зламав телефони й порвав деякі документи. Однак адвокат спростував це, мовляв, телефон був зламаний раніше, а документи ніхто не чіпав.

Зауважимо, що під час судового засідання захист Басова поставив під сумнів докази.

Нагадаємо, що 12 листопада, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки державного підприємства "Енергоатом" Дмитру Басову. Як відомо, він фігурує у скандальній корупційній схемі в енергетиці.

Згодом суд обрав запобіжний захід для Дмитра Басова — 60 діб під вартою з правом внесення застави у 40 мільйонів гривень.

Детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють Басова у причетності до масштабної корупційної схеми, однак він повністю заперечує свою участь у будь-яких незаконних діях.