Головна Новини дня Знайдені долари — захист Басова поставив під сумнів докази

Знайдені долари — захист Басова поставив під сумнів докази

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 15:21
Оновлено: 15:32
Суд щодо Басова — захист ставить під сумнів докази
Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки Державного підприємства "Енергоатом" Дмитру Басову. Фото: кадр з відео

У середу, 12 листопада, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки Енергоатому Дмитру Басову. Під час засідання захист посадовця поставив під сумнів докази.

Про це інформує журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн із зали суду.

Читайте також:

Адвокат Басова поставив під сумнів докази

Сьогодні, 12 листопада, під час обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки Енергоатому Дмитру Басову його адвокат поставив під сумнів представлені у суді докази. 

За словами адвоката, це доводили експертизи у подібних справах. Мовляв, за відсутності цих речових доказів неможливо підтвердити версію обвинувачення.

"Було багато разів, коли проводили експертизи й виявлялося, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, не є грошовими коштами", — сказав адвокат Дмитра Басова.

За даними слідства, Басов разом із колишнім радником міністра енергетики Ігорем Миронюком, відомим під псевдо "Рокет", фактично контролювали ключові процеси в Енергоатомі. Йдеться про вплив на закупівлі, кадрові призначення та фінансові розрахунки у компанії.

Раніше ми інформували, що 12 листопада Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання НАБУ та САП про обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки Державного підприємства "Енергоатом" Дмитру Басову.

Згодом стало відомо, що суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову — його відправили на 60 діб під варту з можливістю застави в розмірі 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Дмитро Басов, якого детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми, повністю заперечив свою участь у будь-яких протиправних діях.

НАБУ корупція Енергоатом енергетика Дмитро Басов
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
