Суд щодо Басова — захист ставить під сумнів докази

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки Державного підприємства "Енергоатом" Дмитру Басову. Фото: кадр з відео

У середу, 12 листопада, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки Енергоатому Дмитру Басову. Під час засідання захист посадовця поставив під сумнів докази.

Про це інформує журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн із зали суду.

Адвокат Басова поставив під сумнів докази

Сьогодні, 12 листопада, під час обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки Енергоатому Дмитру Басову його адвокат поставив під сумнів представлені у суді докази.

За словами адвоката, це доводили експертизи у подібних справах. Мовляв, за відсутності цих речових доказів неможливо підтвердити версію обвинувачення.

"Було багато разів, коли проводили експертизи й виявлялося, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, не є грошовими коштами", — сказав адвокат Дмитра Басова.

За даними слідства, Басов разом із колишнім радником міністра енергетики Ігорем Миронюком, відомим під псевдо "Рокет", фактично контролювали ключові процеси в Енергоатомі. Йдеться про вплив на закупівлі, кадрові призначення та фінансові розрахунки у компанії.

Раніше ми інформували, що 12 листопада Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання НАБУ та САП про обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки Державного підприємства "Енергоатом" Дмитру Басову.

Згодом стало відомо, що суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову — його відправили на 60 діб під варту з можливістю застави в розмірі 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Дмитро Басов, якого детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми, повністю заперечив свою участь у будь-яких протиправних діях.