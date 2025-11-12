Суд по Басову — защита ставит под сомнение доказательства

Видео
Суд по делу Басова — защита ставит под сомнение доказательства

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 15:21
обновлено: 15:32
Судебное заседание по избранию меры пресечения исполнительному директору по безопасности Государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрию Басову. Фото: кадр из видео

В среду, 12 ноября, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения исполнительному директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову. Во время заседания защита чиновника поставила под сомнение доказательства.

Об этом информирует журналист Новини.LIVE Александр Саюн из зала суда.

Адвокат Басова поставил под сомнение доказательства

Сегодня, 12 ноября, во время избрания меры пресечения исполнительному директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову его адвокат поставил под сомнение представленные в суде доказательства.

По словам адвоката, это доказывали экспертизы по подобным делам. Мол, при отсутствии этих вещественных доказательств невозможно подтвердить версию обвинения.

"Было много раз, когда проводили экспертизы и оказывалось, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, не являются денежными средствами", — сказал адвокат Дмитрия Басова.

По данным следствия, Басов вместе с бывшим советником министра энергетики Игорем Миронюком, известным под псевдонимом "Рокет", фактически контролировали ключевые процессы в Энергоатоме. Речь идет о влиянии на закупки, кадровые назначения и финансовые расчеты в компании.

Ранее мы информировали, что 12 ноября Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства НАБУ и САП об избрании меры пресечения исполнительному директору по безопасности Государственного предприятия "Энергоатом" Дмитрию Басову.

Впоследствии стало известно, что суд избрал меру пресечения Дмитрию Басову — его отправили на 60 суток под стражу с возможностью залога в размере 40 миллионов гривен.

Напомним, что Дмитрий Басов, которого детективы НАБУ и прокуроры САП подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме, полностью отрицает свое участие в каких-либо противоправных действиях.

НАБУ коррупция Энергоатом энергетика Дмитрий Басов
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
