Україна
Уряд звільнив декількох керівників Енергоатому після скандалу

Уряд звільнив декількох керівників Енергоатому після скандалу

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 22:20
Оновлено: 22:41
Свириденко повідомила про звільнення декількох керівників "Енергоатому" після скандалу
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: KSE

Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень щодо оновлення менеджменту Державної компанії "Енергоатом". Це сталося після розслідування НАБУ.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Читайте також:
Уряд звільнив декількох керівників "Енергоатому" після скандалу - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Уряд відсторонив керівництво Енергоатому

За її словами, уряд діє на підставі матеріалів, отриманих від Національного антикорупційного бюро. Зокрема, було прийнято рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента та члена правління компанії Якоба Хартмута.

Крім того, тимчасово виконуючому обов’язки голови правління доручено відсторонити головного консультанта президента НАЕК Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру.

Також мають бути відсторонені працівники, чию причетність до можливих злочинів наразі перевіряють правоохоронці. Йдеться про директора з фінансів та бюджетування, директора з правового забезпечення та керівника підрозділу "Централізовані закупівлі".

Свириденко наголосила, що уряд продовжує реалізовувати комплекс рішень для "перезапуску менеджменту" компанії. Якщо у ході розслідування НАБУ буде встановлена причетність інших посадовців, тимчасовий керівник "Енергоатому" зобов’язаний негайно їх відсторонити та сприяти слідству.

Нагадаємо, що суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка — Ігоря Миронюка. Він може бути причетним до корупційних схем, пов’язаних із укладанням контрактів із Державним підприємством "Енергоатом".

Окрім цього, Вищий антикорупційний суд розглянув питання щодо запобіжного заходу для виконавчого директора з безпеки Енергоатому Дмитра Басова

Анастасія Писаненко
Автор:
Анастасія Писаненко
