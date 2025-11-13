Відео
У ЄС вперше висловилися про корупційний скандал в Україні

У ЄС вперше висловилися про корупційний скандал в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 13:17
Оновлено: 13:17
Скандал в енергетиці — В ЄС вперше відреагували
Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас. Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що корупційний скандал в Україні "дуже прикрий". За її словами, важливо, аби Київ поставився до цього серйозно.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Реакція ЄС на корупції в енергетиці в Україні

"Вони діють дуже наполегливо. Немає місця для корупції, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову", — сказала Каллас у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Канаді.

Вона наголосила, що важливо, аби українська влада швидко відреагувала на це, поставилася "дуже серйозно" та боролася з корупцією. 

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада в НАБУ повідомили про початок операції з викриття корупції у сфері енергетики, яка називається "Мідас". Детективи навіть опублікували плівки з доказами у справі.

Того дня правоохоронці провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та ексміністра енергетики Германа Галущенка

З'ясувалося, що в "Енергоатомі" діяла схема "шлагбаум". Контрагенти були змушені сплачувати 10-15% від суми контрактів як "відкати".

Після скандалу уряд звільнив декількох керівників Енергоатому. Юлія Свириденко розкрила усі деталі. 

Крім того, Кабмін ініціював санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва втекли з України. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
