Україна
Як корупція в енергетиці вплине на інвестиції — Гетманцев пояснив

Як корупція в енергетиці вплине на інвестиції — Гетманцев пояснив

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 12:55
Оновлено: 12:55
Скандал в Енергоатомі — як це вплине на інвестиції
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Будь-який корупційний скандал негативно впливає на інвестиції. Аби уникнути подібних ситуацій, потрібна системна та щоденна робота держави.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE

Корупція впливає на інвестиції

Гетманцев вважає, що будь-який скандал негативно впливає на інвестиції, але корінь проблеми у відсутності верховенства права. За його словами, випадок з "Енергоатомом" лише симптом більшої хвороби. 

"В Україні досі існують різні правила "для своїх" і "для всіх інших", що проявляється у схемах ухилення від податків, і в подрібненні ФОПів, і в зарплатах у конвертах, чи в зловживаннях правоохоронців", — сказав депутат. 

Він наголосив, що один закон чи реформа не вирішить цієї проблеми. Для цього потрібна щоденна робота держави, яка має "вивільняти" корупціонерів та наводити порядок у механізмах контролю. Крім того, це щоденна позиція громадян, які мають жити за законом, а не за совістю, бо саме такий підхід і є фундаментом європейської цивілізації.

Нагадаємо, раніше Гетманцев назвав одну з головних причин скандалу в "Енергоатомі". За його словами, немає ефективності наглядових рад.

Також відомо, що у справі про корупцію в енергетиці зʼявилися матеріали про стеження за НАБУ. Так, під час обшуків в одного із фігурантів знайшли досьє на директора Семена Кривоноса.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
