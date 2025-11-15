Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал перезагрузку госпредприятий

Зеленский анонсировал перезагрузку госпредприятий

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 16:03
обновлено: 16:31
Зеленский заявил о перезагрузке энергетических госпредприятий
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. По его словам, должно состояться обновление управления этими компаниями.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський
Зеленский во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о перезагрузке энергетических госпредприятий

Сегодня, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики.

Он отметил, что параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями.

Зеленский сообщил, что сегодня вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.

По его словам, будут происходить следующие шаги:

  • Энергоатом — за неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому — полная перезагрузка правления Энергоатома;
  • Укргидроэнерго — срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета;
  • Оператор газотранспортной системы Украины — доформирование набсовета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании;
  • В "Нафтогазе Украины" ввиду того, что контракты текущего состава набсовета завершаются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в набсовете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года;
  • В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.

Кроме этого, президент добавил, что также поручил чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.

"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике — это абсолютный приоритет. Слава Украине!" — резюмировал Зеленский.

Недавно глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснял, как коррупция в энергетике Украины повлияет на инвестиции.

Ранее журналисты выяснили, как бизнесмен Тимур Миндич, который является главным подозреваемым в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, выехал из Украины.

Владимир Зеленский коррупция Украина Энергоатом предприятия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации