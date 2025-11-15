Зеленский заявил о перезагрузке энергетических госпредприятий

Зеленский анонсировал перезагрузку госпредприятий
В субботу, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. По его словам, должно состояться обновление управления этими компаниями.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский о перезагрузке энергетических госпредприятий
Зеленский сообщил, что сегодня вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.
По его словам, будут происходить следующие шаги:
- Энергоатом — за неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому — полная перезагрузка правления Энергоатома;
- Укргидроэнерго — срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета;
- Оператор газотранспортной системы Украины — доформирование набсовета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании;
- В "Нафтогазе Украины" ввиду того, что контракты текущего состава набсовета завершаются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в набсовете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года;
- В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.
Кроме этого, президент добавил, что также поручил чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.
"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике — это абсолютный приоритет. Слава Украине!" — резюмировал Зеленский.
Недавно глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснял, как коррупция в энергетике Украины повлияет на инвестиции.
Ранее журналисты выяснили, как бизнесмен Тимур Миндич, который является главным подозреваемым в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, выехал из Украины.
