Зеленский заявил о перезагрузке энергетических госпредприятий

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. По его словам, должно состояться обновление управления этими компаниями.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о перезагрузке энергетических госпредприятий

Сегодня, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики.

Он отметил, что параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями.

Зеленский сообщил, что сегодня вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.

По его словам, будут происходить следующие шаги:

Энергоатом — за неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому — полная перезагрузка правления Энергоатома;

Укргидроэнерго — срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета;

Оператор газотранспортной системы Украины — доформирование набсовета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании;

В "Нафтогазе Украины" ввиду того, что контракты текущего состава набсовета завершаются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в набсовете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года;

В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.

Кроме этого, президент добавил, что также поручил чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.

"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике — это абсолютный приоритет. Слава Украине!" — резюмировал Зеленский.

Недавно глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснял, как коррупция в энергетике Украины повлияет на инвестиции.

Ранее журналисты выяснили, как бизнесмен Тимур Миндич, который является главным подозреваемым в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, выехал из Украины.