Зеленський заявив про перезавантаження енергетичних держпідприємств

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський заявив про початок перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. За його словами, має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про перезавантаження енергетичних держпідприємств

Він зазначив, що паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Зеленський повідомив, що сьогодні разом із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

За його словами, відбуватимуться наступні кроки:

Енергоатом — за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової й фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому — повне перезавантаження правління Енергоатому;

Укргідроенерго — термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії й доформування наглядової ради;

Оператор газотранспортної системи України — доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії;

У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року;

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Крім цього, президент додав, що також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.

"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути й буде оперативна та справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці — це абсолютний пріоритет. Слава Україні!" — резюмував Зеленський.

