Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував перезавантаження держпідприємств

Зеленський анонсував перезавантаження держпідприємств

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 16:03
Оновлено: 16:31
Зеленський заявив про перезавантаження енергетичних держпідприємств
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський заявив про початок перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. За його словами, має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Зеленський
Зеленський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про перезавантаження енергетичних держпідприємств

Сьогодні, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпочинається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики.

Він зазначив, що паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Зеленський повідомив, що сьогодні разом із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

За його словами, відбуватимуться наступні кроки:

  • Енергоатом — за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової й фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому — повне перезавантаження правління Енергоатому;
  • Укргідроенерго — термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії й доформування наглядової ради;
  • Оператор газотранспортної системи України — доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії;
  • У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року;
  • У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Крім цього, президент додав, що також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.

"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути й буде оперативна та справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці — це абсолютний пріоритет. Слава Україні!" — резюмував Зеленський.

Нещодавно голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснював, як корупція в енергетиці України вплине на інвестиції.

Раніше журналісти з'ясували, як бізнесмен Тимур Міндіч, який є головним підозрюваним в організації корупційної схеми у сфері енергетики, виїхав з України.

Володимир Зеленський корупція Україна Енергоатом підприємства
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації