Україна
Головна Новини дня Фігурантку справи Міндіча апеляційний суд залишив під вартою

Фігурантку справи Міндіча апеляційний суд залишив під вартою

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 15:33
Оновлено: 15:33
Справа Міндіча — фігурантку схеми Людмилу Зоріну залишили під вартою
Людмила Зоріна. Фото: Суспільне Новини/Станіслав Свирид

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою одну з фігуранток корупційного скандалу навколо "Енергоатому" за участі бізнесмена Тимура Міндіча. Людмилу Зоріну вважають причетною до легалізації 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Суд відхилив апеляцію Зоріної

У вівторок, 25 листопада, апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для підозрюваної у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Її адвокат оскаржував рішення суду першої інстанції, який призначив тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення 12 млн гривень застави.

Зоріній інкримінують пособництво у легалізації 1,6 млн грн. Захист стверджував, що на момент затримання жінка не мала статусу підозрюваної, а вилучення її паспорта є незаконним, бо "вона не має закордонного паспорта і жодного разу не виїжджала за кордон". Також адвокат наголосив, що Зоріна — мати дитини з інвалідністю, працювала бухгалтером дистанційно, аналізувала документи та готувала бізнес-плани.

За словами адвоката, Зоріна "не знає, хто саме вніс заставу". Походження коштів, як і особа платника, слідство ще не встановило.

Під час обшуків у Зоріної вилучили понад 100 тисяч доларів. Прокурори заявили, що походження цієї суми невідоме, тоді як підозрювана пояснила: це її "особисті накопичення за життя". Крім того, 2023 року батько її колишнього чоловіка продав будинок і передав 55 тисяч доларів "для дитини".

Прокурори наполягають, що роль Зоріної у схемі полягала в контролі закордонних довіреностей, банківських ліцензій та конвертації валюти у США. Водночас сама жінка зазначила, що знає в цій справі лише прізвище бізнесмена Олександра Цукермана, але "ніколи з ним не контактувала".

Після оголошення рішення апеляційного суду запобіжний захід залишився чинним.

Як раніше повідомлялося, заставу за Зоріну та іншу фігурантку справи — Лесю Устименко — внесла новостворена компанія "Вангар" зі статутним капіталом у 1000 грн. За даними журналістів "Схем", фірма заснована у травні 2025 року, не має майна і не веде видимої господарської діяльності, хоча задекларувала напрям "виробництво меблів для офісів".

Нагадаємо, Тимура Міндіча та Олександра Цукермана було оголошено у розшук.

А також очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував корупційний скандал в енергетиці.

корупція ВАКС Енергоатом судові рішення Тимур Міндіч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
