Тимур Міндіч — бізнесмену заочно обрали запобіжний захід

Бізнесмену Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід. Правоохоронці вважають, що він керівник групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

Запобіжний захід для Тимура Міндіча

Виший антикорупційний суд 1 грудня обрав для Міндіча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він фігурує у справі НАБУ щодо розкрадань в Енергоатомі.

Зазначається, що обрання запобіжного заходу проходило заочно, оскільки бізнесмен виїхав з України і перебуває у розшуку. Держава призначила Міндічу адвоката, однак йому не вдалося зв'язатися з підозрюваним. За словами журналістів, через це йому не призначили заставу, оскільки заочно цього зробити не можна.

Прокурори пояснили, що після того, як бізнесмену обрали запобіжний захід, справу можуть передати до Інтерполу для його затримання. Це може трапитися під час перетину кордону. Наразі місце перебування Тимура Міндіча невідоме.

Нагадаємо, очільник НАБУ розповів, що Міндіча оголосять у міжнародний розшук. Поточне місце його перебування є таємницею слідства.

Крім того, бюро з'ясувало, хто допоміг бізнесмену покинути країну. Він виїхав з України у прискореному порядку.