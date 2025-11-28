Відео
Головна Новини дня Міндіча оголосять у міжнародний розшук — деталі від НАБУ

Міндіча оголосять у міжнародний розшук — деталі від НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 12:29
Тимур Міндіч — бізнесмена оголосять у міжнародний розшук
Тимур Міндіч. Фото: Наші гроші

Бізнесмена Тимура Міндіча, який є головним підозрюваним у корупційному скандалі у сфері енергетики, планують оголосити у міжнародний розшук. Поточне місце його перебування є таємницею слідства.

Про це повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю "Українській правді"

Розшук Тимура Міндіча

"Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його в міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто це все ще триває. Ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні", — сказав Кривонос. 

Водночас він наголосив, що інформація про місце перебування бізнесмена є таємницею слідства, тому ця інформація не розголошується. 

Водночас очільник САП Олександр Клименко додав, що наразі здійснюються всі заходити і будуть проведені відповідні процедури, аби повернути фігуранта до України. 

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Міндіча, але він виїхав з України за кілька годин до цього.

Бюро одразу оголосило бізнесмену про підозру. За даними слідства, він і є головним організатором злочинної організації.

Водночас журналісти з'ясували, як Міндіч виїхав за кордон. Правоохоронці виявили талон, за яким його пропустили через пункт пропуску "Грушів".

НАБУ корупція підозра розшук Семен Кривонос Тимур Міндіч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
