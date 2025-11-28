Тимур Міндіч — бізнесмена оголосять у міжнародний розшук

Міндіча оголосять у міжнародний розшук — деталі від НАБУ
Бізнесмена Тимура Міндіча, який є головним підозрюваним у корупційному скандалі у сфері енергетики, планують оголосити у міжнародний розшук. Поточне місце його перебування є таємницею слідства.
Про це повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю "Українській правді".
Розшук Тимура Міндіча
"Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його в міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто це все ще триває. Ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні", — сказав Кривонос.
Водночас він наголосив, що інформація про місце перебування бізнесмена є таємницею слідства, тому ця інформація не розголошується.
Водночас очільник САП Олександр Клименко додав, що наразі здійснюються всі заходити і будуть проведені відповідні процедури, аби повернути фігуранта до України.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Міндіча, але він виїхав з України за кілька годин до цього.
Бюро одразу оголосило бізнесмену про підозру. За даними слідства, він і є головним організатором злочинної організації.
Водночас журналісти з'ясували, як Міндіч виїхав за кордон. Правоохоронці виявили талон, за яким його пропустили через пункт пропуску "Грушів".
