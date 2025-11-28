Тимур Міндіч — бізнесмена оголосять у міжнародний розшук

Тимур Міндіч. Фото: Наші гроші

Бізнесмена Тимура Міндіча, який є головним підозрюваним у корупційному скандалі у сфері енергетики, планують оголосити у міжнародний розшук. Поточне місце його перебування є таємницею слідства.

Про це повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю "Українській правді".

Розшук Тимура Міндіча

"Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його в міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто це все ще триває. Ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні", — сказав Кривонос.

Водночас він наголосив, що інформація про місце перебування бізнесмена є таємницею слідства, тому ця інформація не розголошується.

Водночас очільник САП Олександр Клименко додав, що наразі здійснюються всі заходити і будуть проведені відповідні процедури, аби повернути фігуранта до України.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Міндіча, але він виїхав з України за кілька годин до цього.

Бюро одразу оголосило бізнесмену про підозру. За даними слідства, він і є головним організатором злочинної організації.

Водночас журналісти з'ясували, як Міндіч виїхав за кордон. Правоохоронці виявили талон, за яким його пропустили через пункт пропуску "Грушів".