Тимур Миндич — бизнесмена объявят в международный розыск

Тимур Миндич. Фото: Наші гроші

Бизнесмена Тимура Миндича, который является главным подозреваемым в коррупционном скандале в сфере энергетики, планируют объявить в международный розыск. Текущее место его пребывания является тайной следствия.

Об этом сообщил глава НАБУ Семен Кривонос в интервью "Украинской правде".

Реклама

Читайте также:

Розыск Тимура Миндича

"Мы объявили его в розыск. Сейчас нужно избрать ему меру пресечения, объявить его в международный розыск и так далее по процедуре. То есть это все еще продолжается. Мы настроены оптимистично в этом расследовании", — сказал Кривонос.

В то же время он отметил, что информация о месте пребывания бизнесмена является тайной следствия, поэтому эта информация не разглашается.

В то же время глава САП Александр Клименко добавил, что сейчас осуществляются все мероприятия и будут проведены соответствующие процедуры, чтобы вернуть фигуранта в Украину.

Напомним, 10 ноября НАБУ пришло с обысками к Миндичу, но он выехал из Украины за несколько часов до этого.

Бюро сразу объявило бизнесмену о подозрении. По данным следствия, он и является главным организатором преступной организации.

В то же время журналисты выяснили, как Миндич выехал за границу. Правоохранители обнаружили талон, по которому его пропустили через пункт пропуска "Грушев".