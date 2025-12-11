Відео
Головна Новини дня Коломойський зробив заяву щодо мирних переговорів

Коломойський зробив заяву щодо мирних переговорів

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:44
Коломойський розкритикував ідею проведення мирних переговорів
Ігор Коломойський. Фото: кадр з відео

Бізнесмен Ігор Коломойський зробив різку заяву щодо можливих мирних переговорів під час війни. За його словами, будь-які перемовини в умовах активних бойових дій стануть "катастрофою для країни" та можуть привести до її розпаду.

Про це він повідомив у залі суду у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

Коломойський про переговори

Коломойський наголосив, що жодні політичні чи дипломатичні кроки не мають відбуватися під тиском зовнішніх сил чи рекомендацій "з-за океану".

Він підкреслив, що Україна не повинна поспіхом звертатися до депутатів чи інших інституцій, щоб з’ясувати, наскільки це можливо, якщо ситуація на фронті залишається нестабільною.

На його думку, першою та обов’язковою умовою має стати перемир’я. Він вважає, що припинення вогню має тривати щонайменше 90–100 днів, а ще краще — близько 180 днів. Лише після цього, за словами Коломойського, можна переходити до подальших кроків у переговорах.

"Будь-які мирні переговори під час війни — це катастрофа. Спочатку має бути перемир’я, а вже потім — інші дії", — заявив він.

Нагадаємо, що вчора Ігор Коломойський заявив, що на Тимура Міндіча було скоєно замах. За його словами, інцидент стався в Ізраїлі 28 листопада.

А після ізраїльська поліція не підтвердила інформацію про замах на бізнесмена Тимура Міндіча.

переговори Ігор Коломойський війна в Україні мирний план мирні переговори
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
