Чтобы люди могли проголосовать, нужен режим тишины, — заявление Зеленского

Украина готова провести выборы даже в условиях войны, но при одном критическом обстоятельстве. Главное требование Киева — гарантированное прекращение огня на время избирательного процесса.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, реагируя на риторику Дональда Трампа. Соответствующее видеообращение опубликовали Новини.LIVE.

Вызов демократии

Глава государства подчеркнул: мы готовы работать с Трампом в любом формате. Зеленский открыто ответил на призывы американского лидера по обновлению власти - Киев не боится идти на избирательные участки.

"Если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать это абсолютно открыто: мы можем попробовать провести выборы. Украина не прячется от демократии", — заявил президент.

Безопасность превыше всего

Однако одного желания провести голосование недостаточно. Нужен реальный фундамент безопасности. Люди не могут выбирать власть под прицелом ракет.

"Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня. По меньшей мере на период избирательного процесса и голосования. Это то, что нужно обсуждать", — подчеркнул Зеленский.

Ключ к решению этого вопроса лежит в Вашингтоне. По мнению украинского президента, именно Америка способна обеспечить необходимые условия. Но для этого нужен диалог с агрессором.

"Откровенно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить с российской стороной относительно этого", — резюмировал Зеленский.

Только прямые договоренности между США и РФ могут гарантировать, что день выборов не станет днем трагедии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пункты мирного плана, касающиеся территорий страны — это вопрос, который должен решать народ Украины. Это может произойти в формате выборов или в формате референдума.

Напомним, что Украина представила США свой вариант мирного плана — это ответ на последний проект предложений Америки.